Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus

El centrocampista zaragozano, afectado por un accidente cerebrovascular, evoluciona favorablemente

C. P. S.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:46

El exfutbolista Rubén Gracia, 'Cani', se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Zaragoza tras sufrir un ictus hace unos días, según informa El Periódico de Aragón.

Cani, que se retiró en 2017 en el Zaragoza, el equipo de su vida, ha permanecido hospitalizado en la UCI debido a un accidente cerebrovascular, del que evoluciona favorablemente.

El centrocampista militó en el Zaragoza, donde se formó y jugó en el primer equipo entre 2002 y 2006, el Villarreal (2006-2015), el Atlético de Madrid (2015) y el Deportivo de La Coruña (2015-2016), antes de un breve regreso al Zaragoza previo a su retirada en 2017, a los 35 años.

