El Cacereño busca otro imposible en Vitoria

El Cacereño Femenino quiere seguir soñando y para no despertarse necesita ganar al Alavés en Vitoria (12.30 horas). El equipo de Ernesto Sánchez apela a sus grandes gestas de esta temporada para derribar otro muro.

El empate en el Manolo Sánchez (2-2) deja el pase a la final por el ascenso a Liga F para las verdiblancas ante el desafío de darle la vuelta a sus números fuera de casa y romper el fortín vitoriano donde solo ha perdido ante el campeón y ascendido Alhama (1-2) y cedido tres empates. Otro imposible para un Cacereño que ya ha retado a su propia historia y que se resiste a tirar la toalla. «Todavía más épico. Vamos a su campo y a ellas les vale el empate», apunta el técnico cacereño.

El equipo verdiblanco traslada la necesidad a las vitorianas. «Vamos a tener presión cero. Toda la presión del mundo la va a tener el Alavés, jugando en su casa, ante su afición y siendo un equipo hecho para estar arriba», expone Ernesto Sánchez, quien espera aprovechar esa circunstancia para sacar partido de los nervios y exigencia del Alavés. «Intentar que esa ausencia de presión nos sirva para soltarnos y demostrar de lo que somos capaces para hacer nuestro juego y conseguir desmontar al rival».

El preparador cacereño confía en las posibilidades de su equipo. «Creo que tenemos armas de sobra para poner en aprietos al Alavés». Y lo argumenta por los méritos y la mejor puesta en escena en Pinilla. «Aquí tuvieron un planteamiento muy defensivo, creo que buscaban el empate y tuvieron la suerte de llevárselo, aunque nosotras fuimos muy superiores. Vamos a ganarles porque somos un equipo que con los pies en el suelo siempre lucha con todo».

A Ernesto Sánchez no le gustó la actitud de su rival en la ida. «Aquí en Cáceres estuvieron continuamente protestando. Y realmente las tarjetas se las llevaron mucho más ellas que nosotras y sufrimos varias agresiones que la árbitra no quiso ver. Me enfada bastante esas quejas. Mi equipo es muy honesto».

El Cacereño se ha trasladado esta semana al Príncipe Felipe para preparar esta eliminatoria para la que el club ha fletado un autobús para facilitar el desplazamiento de sus aficionados. «Si caemos que sea con la cabeza alta y siendo consecuentes de la temporada que hemos hecho. Que la gente que venga a vernos se sienta orgullosa. Somos el equipo más potente de toda Extremadura, el que está más cerca de la Primera División y eso nos hace ser una insignia», sostiene el técnico verdiblanco. El club cacereño recoge los frutos de una labor muy cuidada durante estos últimos años y confía que el playoff dé ese impulso definitivo. «Este punto de inflexión sirva para que cada día haya más marea verde con el femenino y eso nos va a dar alas para competir este partido y seguir haciendo historia», añade Ernesto Sánchez.