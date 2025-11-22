El GL Bolaños y el Jerez, a olvidar la última derrota

Miguel Camacho NAVALMORAL DE LA MATA. Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Después de que ambos representantes extremeños en el grupo 4 de Segunda B perdieran la pasada jornada, quieren este sábado volver a sumar. El Grupo López Bolaños en casa frente al Vivocuenca (17.00 horas) para consolidarse en la segunda plaza, y el Jerez Futsal a domicilio ante el Moral (20.00) para estar más cerca de salir de la zona de descenso.

El GL Bolaños tendrá ante sí un conjunto conquense que fuera de casa ha ganado en 2 ocasiones y perdido en 3. El Vivocuenca está incrustado en el centro de la tabla con 13 puntos, a 4 del playoff y distanciando por 2 el descenso. El equipo de Fuente del Maestre quiere recuperar la senda de la victoria para seguir siendo fuerte como local y para afianzar su buen puesto en la estela del líder. Los fontaneses saben que en el anterior choque, que perdieron con La Nucía (8-3), no estuvieron bien y pelearán por desquitarse con el apoyo de su afición.

Algo similar le pasa al Jerez, aunque parece que lo tendrá mucho más complicado en la pista de Moral de Calatrava. El cuadro ciudadrealeño está siendo la revelación esta temporada habiéndose colocado en la tercera posición. En su casa lleva 3 victorias, una derrota y un empate. A los jerezanos, penúltimos a 4 puntos de la salvación, les llegan ahora 3 jornadas seguidas con rivales en playoff de ascenso y deberán dar lo máximo para procurar no descolgarse más. Los preparados por Jesús 'Titi' son capaces de todo y confían en sacar puntos en este tramo difícil.