Un balón rosa para el invierno

Rodrigo Errasti Mendiguren Madrid Lunes, 21 de octubre 2019, 19:38

Un balón rosa. Tras presentar el primer balón oficial de Puma el pasado mes de junio, que ha sustituido a los modelos de Nike 23 campañas después, LaLiga presentó el nuevo balón que se utilizará en los partidos de Primera y Segunda, desde el viernes 25 de octubre de 2019 en el Villarreal-Alavés y hasta el 23 de febrero de 2020. El modelo 'Pink alert' será de un llamativo color rosa en vez de los amarillos y anaranjados que proponía el anterior patrocinador. La competición, con su nuevo eslogan, 'Redibujamos LaLiga - Repainting LaLiga', desveló este nuevo esférico que mantiene la novedosa estructura termosellada de 18 paneles del modelo anterior, similar a la de una pelota de golf, que asegura un vuelo recto y mayor consistencia en el disparo.

Para el anuncio, LaLiga reunió a Marc Bartra, Nolito y Santi Cazorla, junto con los embajadores de LaLiga, Fernando Morientes y Gaizka Mendieta, en la presentación del nuevo balón oficial de Primera y Segunda. Después de nueve jornadas los futbolistas se mostraron encantados con el nuevo esférico, que ha sustituido al de Nike, que estuvo durante 23 campañas y que hasta ahora tenía un color blanco.

Santi Cazorla, pese a ser el más veterano de los tres, será el primero en usar la pelota el viernes y además es el que más veces ha conseguido anotar con la bola de Puma: lleva cuatro goles en nueve partidos. «No es que haya un nuevo Cazorla, es uno más viejo pero que disfruta de los pequeños detalles como ir a la selección. Sí es verdad que era impensable para mí. He trabajado mucho para estar a mi mejor nivel. Solo quería volver a jugar y volver a disfrutar y una vez empecé, fui dando pasos hacia delante».

Nolito está siendo uno de los destacados del Sevilla. Ha sido capaz de mandar dos veces a la red la nueva pelota de LaLiga, siendo decisivo para dos triunfos del equipo de un Julen Lopetegui que ha recuperado al extremo de Sanlúcar de Barrameda. Marcó en la primera jornada ante el Espanyol tras 16 meses sin lograrlo en Liga. Y rubricó uno frente a la Real Sociedad tras una gran acción colectiva que supuso el inicio de la remontada ante los blanquiazules. Ante el Levante volvió a estar en el once inicial cuando muchos le veían fuera del club. No se considera imprescindible para el técnico vasco. «Estoy contento, el míster me está dando confianza y espero poder seguir ayudando. Cuando se vaya acercando el derbi seguro que empezarán a calentarse los motores», dijo con una sonrisa el gaditano.

Cerca, en la misma ciudad pero en el otro club de Sevilla, vive Marc Bartra, con el que el sevillista coincidió en el Barcelona y la selección. Por el momento no ha conseguido marcar goles con el nuevo esférico pero sí ha conseguido dar una asistencia a Loren, el máximo anotador de la Liga, para rescatar un punto ante el Eibar. El equipo del internacional catalán, que no acude a 'La Roja' desde hace un año, vive un momento complicado y eso que cuenta con el pichichi. «A nivel de sentimientos el derbi de Sevilla es uno de los que despiertan más pasión de Europa. Espero que ni Nolito ni nadie marque, para nosotros la puerta a cero es importante», dijo con una sonrisa el central del Betis. La anécdota del acto la dejó Morientes, que reconoció ser daltónico cuando le preguntaron por los colores del nuevo balón Puma para estos meses invernales en LaLiga.