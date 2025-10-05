El Badajoz suma la primera victoria para los extremeños

R. H. Badajoz Domingo, 5 de octubre 2025, 21:43 Comenta Compartir

Después de cuatro jornadas, los equipos extremeños de la División de Honor Juvenil han logrado por fin su primera victoria. El Badajoz fue el encargado de romper la racha al imponerse por 0-1 en el campo del Burgos, gracias a un gol de Leo. Con esos tres puntos, el equipo sale de los puestos de descenso.

La primera parte estuvo marcada por el equilibrio y la intensidad en el centro del campo. Ninguno de los dos conjunto consiguió imponer su ritmo con claridad, aunque las mejores ocasiones llegaron por parte de los burgaleses. Sin embargo, en el minuto 21, un pequeño desajuste defensivo permitió a Leo aprovechar la oportunidad y adelantar al Badajoz en el marcador (0-1).

En la segunda mitad, el Burgos dio un paso al frente, adelantó líneas y generó varias situaciones de peligro, pero la defensa pacense y su portero se mostraron firmes para conservar la ventaja hasta el pitido final.

Por su parte, el Diocesano sigue sin puntuar. Es el único equipo de la categoría que no ha sumado un solo punto tras cuatro jornadas. Su última derrota llegó en casa ante el Real Madrid, que se impuso con contundencia. El conjunto blanco se adelantó en el minuto 7 con un disparo lejano de Carlos Díez que se coló por la escuadra (0-1). Enzo Alves firmó el 0-2 en el 32 con un cabezazo tras un centro desde la derecha, mientras que Adrián Pérez amplió la renta en el 52 con una falta ensayada (0-3). El definitivo 0-4 lo anotó Diego Martínez en el 61 tras una perfecta asistencia de tacón de Alfonso Romero.