HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 5 de octubre, en Extremadura?
Los jugadores del Badajoz juvenil celebran la victoria en Burgos junto a sus familiares. LA ACADEMIA CDB
División de Honor

El Badajoz suma la primera victoria para los extremeños

Se impone en Burgos gracias a un gol de Leo, mientras que el Diocesano pierde en casa ante el Madrid (0-4)

R. H.

Badajoz

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:43

Comenta

Después de cuatro jornadas, los equipos extremeños de la División de Honor Juvenil han logrado por fin su primera victoria. El Badajoz fue el encargado de romper la racha al imponerse por 0-1 en el campo del Burgos, gracias a un gol de Leo. Con esos tres puntos, el equipo sale de los puestos de descenso.

La primera parte estuvo marcada por el equilibrio y la intensidad en el centro del campo. Ninguno de los dos conjunto consiguió imponer su ritmo con claridad, aunque las mejores ocasiones llegaron por parte de los burgaleses. Sin embargo, en el minuto 21, un pequeño desajuste defensivo permitió a Leo aprovechar la oportunidad y adelantar al Badajoz en el marcador (0-1).

En la segunda mitad, el Burgos dio un paso al frente, adelantó líneas y generó varias situaciones de peligro, pero la defensa pacense y su portero se mostraron firmes para conservar la ventaja hasta el pitido final.

Por su parte, el Diocesano sigue sin puntuar. Es el único equipo de la categoría que no ha sumado un solo punto tras cuatro jornadas. Su última derrota llegó en casa ante el Real Madrid, que se impuso con contundencia. El conjunto blanco se adelantó en el minuto 7 con un disparo lejano de Carlos Díez que se coló por la escuadra (0-1). Enzo Alves firmó el 0-2 en el 32 con un cabezazo tras un centro desde la derecha, mientras que Adrián Pérez amplió la renta en el 52 con una falta ensayada (0-3). El definitivo 0-4 lo anotó Diego Martínez en el 61 tras una perfecta asistencia de tacón de Alfonso Romero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  2. 2 Muere un hombre de 57 años en un campo de tiro de Jerez de los Caballeros
  3. 3 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  5. 5 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  6. 6 Dos afortunados en el sorteo de La Primitiva se llevan más de 639.000 euros este sábado
  7. 7 Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»
  8. 8

    «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  9. 9 Así será el funeral de Vara: en su ciudad natal, presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz y con la asistencia de Pedro Sánchez
  10. 10 «Soy Guillermo%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Badajoz suma la primera victoria para los extremeños

El Badajoz suma la primera victoria para los extremeños