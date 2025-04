Ansu Fati se marcha al Brighton

Daniel Panero Jueves, 31 de agosto 2023, 14:55 Comenta Compartir

Ansu Fati jugará en el Brighton & Hove Albion de la Premier League la próxima temporada. El atacante, de apenas 20 años, se marcha del Fútbol Club Barcelona como cedido sin opción de compra ante la falta de minutos que le ha otorgado Xavi desde que aterrizara en el banquillo azulgrana. El equipo inglés se ha llevado el gato al agua después de llegar a un acuerdo para hacerse cargo del 80% de la ficha del jugador y tras convencer al futbolista de que es un proyecto ideal para recuperar su mejor versión.

Se trata de una decisión muy madurada por parte del jugador. Ni él ni su entorno veían con buenos ojos salir del Barcelona este verano, pero los últimos acontecimientos han precipitado el adiós del que en su día fue heredero del 10 de Leo Messi. Ansu Fati quería más protagonismo, pero para Xavi nunca ha sido la primera opción. Apenas ha disputado 47 minutos en las tres primeras jornadas entre los partidos contra el Getafe (11), el Cádiz (22) y el Villarreal (14), unos números que hablan a las claras del poco peso que tenía en el engranaje del técnico egarense.

Ansu no ha tenido protagonismo pese a que el escenario era inmejorable para que lo tuviera. La marcha de Dembélé y la sanción de Raphinha suponían una oportunidad para entrar en el once de Xavi, pero no ha sido así. El de Tarrasa ha optado nuevamente por cuatro centrocampistas y por situar a Lamine Yamal como acompañante de Lewandowski. La irrupción de la nueva joya azulgrana es la gota que ha colmado el vaso para un Ansu que ha decidido, esta vez sí, buscar un nuevo destino para resurgir y ser ese futbolista que deslumbró en sus inicios.

Una operación buena para todos

La salida de Ansu Fati al Brighton es una operación que contenta a todas las partes. El club inglés se hará cargo de 5 millones de la ficha (un 80%) y liberará así parte de la masa salarial que necesita el Barcelona para acometer refuerzos de última hora como los de Cancelo y Joao Félix. También es un acuerdo favorable para el jugador, que no pierde el vínculo con el club culé de cara a la próxima temporada y que tendrá la posibilidad de tener minutos en uno de los clubes de moda de la Premier League y del panorama europeo.

Y es que el Brighton es un equipo que de la mano de Roberto de Zerbi se ha convertido en una catapulta para jugadores en la Premier League. Cucurella, Robert Sánchez, Ben White, Yves Bissouma, Moisés Caicedo o Alexis MacAllister han explotado en un conjunto al alza, que le gusta ser protagonista con la pelota y que puede ser ideal para recuperar la mejor versión de Ansu Fati.