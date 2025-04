Es un ejercicio complejo tirar de la lengua a Ángel Villar para cuestionarle por la actualidad del fútbol español, sacudido por la polémica que ha ... rodeado a la Supercopa. «Usted pregunte lo que quiera, que yo responderé lo que considere oportuno». Así lo hace. Se pone en un papel institucional que no deja una rendija.

¿Supercopa en España o en Arabia? «Queríamos jugar en España porque los aficionados querían ver a su equipo. Por ejemplo, cuando San Mamés se llenó en la final que le ganó el Athletic al Barcelona. Todo aquello lo tuvimos en cuenta. Pero no se pueden equiparar conceptos. Yo actué bajo los parámetros de entonces», indica. Y añade: «Y en aquel momento le dimos unos valores diferentes y lo aprobó la asamblea. Hoy le han dado otros y lo ha aprobado también la asamblea».

Eso sí, le duele que le vengan con que aquel torneo pasaba desapercibido. «Oigo a periodistas decir que la Supercopa no interesaba. Ahora los clubes cobran más, pero nosotros medíamos por el parámetro del aficionado. Y además los clubes ingresaban por la taquilla. Que no me digan que aquella Supercopa no interesaba y que no llenaba estadios», se queja.

Ampliar Juan Carlos I, Villar y el entonces presidente de la UEFA, Gianni Infantino, en un palco.

En plena sacudida del fútbol español por los audios de Piqué con Rubiales, Villar mantiene que él no vivió ninguna situación similar, aunque defiende a los protagonistas. ¿Le ha pedido alguna vez un favor un jugador? «No, nunca. A mí nunca, ni creo que al señor Rubiales. Lo que ha dicho Piqué, aunque igual lo ha expresado mal, es que estaba dispuesto a jugar en la selección olímpica. Así lo he entendido yo», zanja.

Y para acabar. ¿Es lícito que un jugador cobre comisiones? Villar reconoce con franqueza que él hizo algo parecido con el difunto Jesús Samper, dueño del Murcia, que llevaba la publicidad de la selección. «¿Ayudé al Murcia? Conmigo bajó».