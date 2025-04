La Federación busca cómo cesar a Vilda tras el contrato ofrecido por Rubiales

Jorge Vilda se ha quedado solo. Cuando se cumple poco más de un año de la rebelión de un grupo importante de futbolistas, el todavía ... seleccionador femenino se ha quedado sin jugadoras -han renunciado las 23 campeonas del mundo, las 'rebeldes' y algunas más-, se ha quedado sin su cuerpo técnico y también se ha quedado sin la persona que le ofreció a voz en grito cuatro años de contrato a razón de 500.000 euros, un Luis Rubiales que ha visto cómo todos los apoyos desaparecían y el lunes por la noche se encontró con que las mismas personas que le llevaron a Las Rozas, los presidentes de las Territoriales, le pedían su dimisión «inmediata».

Vilda no tiene nadie a su lado y la junta directiva de la Federación Española de Fútbol tiene tomada la decisión de destituirle. ¿Cuándo? Más pronto que tarde, en principio la semana que viene aunque nadie descarta que sea en las próximas horas. Su continuidad pende de un hilo. No obstante, existe un 'pero', esa prolongación ofrecida por el exfutbolista que obliga a negociar su despido.

El entrenador madrileño ya estaba sentenciado antes del Mundial. Una de las promesas que la Federación realizó a futbolistas como Jenni Hermoso y Alexia Putellas, que no firmaron la carta de renuncia pero que estaban alineadas con sus compañeras, era que al término de la Copa del mundo iba a haber una renovación en el cargo, según recoge 'Abc'. Lo que no se esperaba el órgano que rige el fútbol en España es el éxito logrado en Australia y Nueva Zelanda. Con el título en el bolsillo, era muy complicado prescindir del técnico.

No obstante, el beso no consentido, las declaraciones posteriores de Rubiales, las presiones de Vilda a Hermoso en el avión de vuelta de Sidney para que hiciera una declaración conjunta con el expresidente para rebajar lo sucedido en la entrega de medallas y, ante todo, sus aplausos en la asamblea extraordinaria en la que el motrileño anunció que no iba a dimitir provocaron su sentencia. Por mucho que emitiera un comunicado en el que se desmarcaba de su principal valedor, de la persona que le respaldó en el conflicto con las futbolistas, ya estaba señalado. De nada sirvió hablar de «comportamiento inapropiado» del dirigente inhabilitado de manera provisional por la FIFA ni que dijera que «no cabe duda de que es inaceptable y no refleja en absoluto los principios y valores que defiendo en mi vida, en el deporte en general y en el fútbol en particular». El preparador madrileño tiene que hacer las maletas.

Convocatoria en 15 días

La Federación, con Pedro Rocha a la cabeza, ya ha mantenido el primer contacto con la persona que, pese a todo, ha ganado el Mundial con un bloque de futbolistas que firmaron una proeza sobre el terreno de juego. Por un lado, por respeto, para decirle cara a cara que no seguirá. Y sobre todo por esa oferta que lanzó al viento Rubiales en una surrealista comparecencia: cuatro años a razón de 500.000 por ejercicio, casi el triple de lo que aparecía en su anterior compromiso. Entienden en Las Rozas que se trata de una propuesta, pero en principio sería vinculante. Eso obliga a negociar con el entrenador un finiquito para evitar un posible camino judicial. Algunas fuentes apuntan a que aceptará su destitución, pero que quiere quedarse en la estructura federativa.

La decisión sobre el preparador, no obstante, debe llegar ya. Urge. ¿Por qué? Porque en dos semanas se debe realizar una convocatoria de La Roja para la disputa de un par de encuentros de la primera edición de la Liga de Naciones, en la que se juega estar en los Juegos de 2024, un hito que nunca ha conseguido España. Y ahora mismo, no hay futbolistas. Hace una semana, las 23 campeonas, una parte de las que se quedaron fuera de la lista y las últimas de las '15' iniciales emitieron un comunicado en el que renunciaban mientras siguieran los «actuales dirigentes». De momento, Rubiales ya no está, suspendido por la FIFA, y Vilda más fuera que dentro. El siguiente capítulo, ya sin el madrileño, la próxima semana.