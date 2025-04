Varias de las 15 rebeldes de Vilda esperan el retorno

I. Asenjo Miércoles, 31 de mayo 2023, 10:43 | Actualizado 14:06h. Comenta Compartir

Parecía que las aguas estaban calmadas en la nueva España femenina pero a poco menos de dos semanas para que el seleccionador Jorge Vilda anuncie la lista definitiva para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, continúan los problemas extradeportivos por el conflicto de las llamadas 15 rebeldes. Ahora parece que no son tantas y algunas quieren recular para una posible operación retorno para la cita mundialista que La Roja inicia desde el próximo 20 de julio. Según informa la Cadena SER, varias de esas jugadoras han decidido que mandarán un mail a la RFEF en el que se declararán de nuevo seleccionables para poder jugar el Mundial. Otras no lo harán y por lo tanto no viajarán a Australia y Nueva Zelanda. Ahora queda por ver si Vilda, que recuperó a Jennifer Hermoso tras mostrarse ambigua en septiembre con el comunicado de sus compañeras, mantiene el pulso y sigue sin convocarlas.

Cabe recordar que el conflicto lleva enquistado en el tiempo desde el pasado 22 de septiembre cuando las 15 rebeldes: la mayoría jugadoras del Barcelona como Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Sandra Paños o Aitana Bonmatí, históricas del equipo como Lola Gallardo y Mapi León o talentos jóvenes como Ona Batlle y Laia Aleixandri, entre otras, comunicaron a la Federación su renuncia a la selección por la negativa de esta a destituir de su cargo a Vilda. Alegaron para ello motivos físicos y psicológicos. Lejos de hacer caso a este grupo de futbolistas, la Federación publicó un comunicado recordando que «de acuerdo con la legislación española vigente, no acudir a una llamada de la selección es calificado como una infracción muy grave y puede acarrear sanciones de entre dos y cinco años de inhabilitación».

Irene Paredes, Alexia Putellas -actual Balón de Oro y The Best de la FIFA- y Jenni Hermoso no participaron. Precisamente la última promoción de España alimenta las especulaciones del regreso de la mejor jugadora del mundo para la ocasión mundialista. La futbolista catalana, que no ha vuelto a jugar con España desde julio del año pasado por su rotura de ligamento cruzado, era la primera jugadora en aparecer en un vídeo que repasaba algunos de los momentos vividos por la selección los últimos meses y que la Federación publicó brevemente este martes, aunque posteriormente, el vídeo fue despublicado de las redes sociales. Su presencia se antoja fundamental para los intereses de la Selección en el Mundial y todo hace indicar que será convocada por el seleccionador tras sus declaraciones en la anterior convocatoria: «Es una gran noticia verla sonreír. Nosotros la esperamos».

Según se publicó en el mes de marzo, la FEF, tiene las puertas abiertas al retorno de las jugadoras, pero pone como condición innegociable que todas aquellas que quieran volver a vestir la camiseta de España envíen un correo electrónico rectificando y confirmando que son, de nuevo, seleccionables. «Ellas mandaron uno diciendo que no podían ir, ahora tienen que hacer lo mismo para volver. Una vez mande el correo electrónico, ya se verá», afirmaron fuentes de la FEF al mismo medio. Es una condición indispensable.