Los valores de Athenea del Castillo, la luz de la España femenina que va por libre

Athenea del Castillo (Solares, 2000) no ha dejado de estar en el foco desde que España cosiera en su escudo la primera estrella de campeona del mundo. La cántabra es de las futbolistas que no deja indiferente a nadie, y parece haberse acostumbrado a la crítica constante debido a una personalidad mayor que su estatura, su espontaneidad o su nivel en el terreno de juego. «Vivo muy tranquila. Las aficiones rivales se centran un poco conmigo, pero eso será porque estaré haciendo algo bien», dijo la delantera de La Roja y el Real Madrid sobre los comentarios que recibe de los seguidores de otros equipos de la Liga F. «Estoy en todo. En lo bueno o en lo malo. Athenea esto o Athenea lo otro. Pero, ¿por qué? Si yo soy normal. Me refiero… si no hago nada», expresó en una entrevista con Relevo la futbolista, un verso suelto en una selección sin techo y que mira con ilusión hacia los próximos retos deportivos.

La futbolista vive uno de los momentos más dulces como internacional absoluta. Con cinco dianas fue la máxima realizadora española en el reciente éxito de la Liga de Naciones, y en los dos últimos escollos rumbo a la Eurocopa femenina de 2025, repartió cuatro asistencias ante Bélgica en un excelente encuentro y se quedó sin premio frente a República Checa pese a su incansable esfuerzo. Antes también ha tenido que hacer frente a las críticas.

Primero por ser disidente en la renuncia de las jugadoras a aquella primera convocatoria de Montse Tomé en el turbio mes de septiembre de 2023, en pleno caos del 'caso Rubiales' tras el Mundial, y luego por decir sin complejos que «nunca jugaría en el Barça, ni siquiera siendo el único equipo que quedara en el mundo». «Decidí apoyar a Jenni Hermoso, pero tomé otra decisión. Creía que el camino era el del diálogo. Somos futbolistas y debemos cumplir nuestro deber. No contemplo renunciar a la selección», explicó la deportista tras el aluvión de comentarios en contra.

La madridista quiso centrarse en lo deportivo, tanto en el Real Madrid como en la selección, más allá de los conflictos con la Federación Española de Fútbol. «Las cosas tienen que ir cambiando poco a poco, todavía nos falta un poquito más para tener el 'boom' que se ha dado en otros países, como en Inglaterra. Hay que seguir haciéndolo lo mejor posible, seguir ganando y atrayendo a la afición a los estadios», reflejó hace días.

La delantera que llegó al Madrid en 2021 procedente del Deportivo de La Coruña se desmarcó del pensamiento común del grupo y no firmó aquel comunicado suscrito, entre otras, por 21 de las futbolistas que, como ella, se habían proclamado campeonas del mundo en Australia, y que exigían una serie de cambios estructurales en la Federación Española de Fútbol. La cántabra insistía en que tenían que disputar el torneo que posteriormente levantaron ante Francia en La Cartuja de Sevilla y abrir las puertas a los Juegos Olímpicos de París por primera vez en la historia del equipo español femenino.

«Soy muy joven pero tengo unas ideas muy claras y unos valores que no voy a cambiar nunca. Soy ambiciosa y quiero crecer y progresar», confesó recientemente la jugadora, que muestra su pasión por el Madrid constantemente en sus redes sociales y es pieza clave en la proyección futura del equipo blanco. Las mismas en donde ha sabido sortear la lluvia de comentarios para que no le afectaran lo más mínimo en lo personal. Ni por sus famosas trenzas ni por su físico ni sobre una ideología política que ella misma niega después de la publicación de unas polémicas fotos de su pareja en el Valle de los Caídos, oficialmente denominado Valle de Cuelgamuros desde octubre de 2022, y otra en la que aparece un grafiti en el que se leía 'Viva Vox'.