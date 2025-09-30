HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 30 de septiembre, en Extremadura?
Las jugadoras del Sport hacen piña antes de un partido en El Vivero. SPORT EXTREMADURA
Copa de la Reina

El Sport busca el premio gordo de un Primera en casa del Rayo

El equipo pacense visita este miércoles al equipo madrileño en la segunda eliminatoria copera con el objetivo de pasar de ronda y recibir a un equipo de Liga F

R. H.

Badajoz

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:10

El Sport Extremadura regresa este miércoles (20.00 horas) a la Copa de la Reina para medirse al Fundación Rayo Vallecano en la segunda eliminatoria que se disputa a partido único en el barrio madrileño. El equipo de Juan Carlos Antúnez viaja con la motivación de lograr un pase de ronda que tiene como premio gordo añadido recibir en Badajoz a un equipo de la Liga F.

El Rayo también milita en Segunda RFEF Femenina y no ha comenzado bien la temporada situándose en descenso del grupo 2 con un solo punto en cuatro jornadas. El Sport marcha tercero del grupo 3 con tres victorias y una derrota.

El conjunto pacense eliminó al Cacereño, de Segunda RFEF, en el derbi extemeño de la primera eliminatoria de la Copa de la Reina por 1-0 con un gol in extremis de Daysy ya con el tiempo cumplido.

El Rayo Vallecano también superó la primera ronda al imponerse por la mínima al Pozuelo de Alarcón con un tanto de Ayaka en el minuto 29.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La policía investiga la relación previa de la víctima de Badajoz y su vecino para conocer el móvil
  2. 2 Una intensa nube de humo invade Badajoz: ¿Dónde está el fuego?
  3. 3

    El juez decreta prisión para el padre por encubrimiento e incendio en el asesinato de Badajoz
  4. 4 Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero
  5. 5 Israel Lancho celebra su boda en Badajoz
  6. 6 Educación lanza un nuevo llamamiento urgente para cubrir una veintena de vacantes
  7. 7 Prisión provisional para el vecino de la joven funcionaria acuchillada en Badajoz
  8. 8

    El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»
  9. 9 El fundador de La Casa de las Carcasas abre su primer hotel en Extremadura este viernes
  10. 10

    Guardiola afirma que convocará elecciones si no se aprueban los Presupuestos extremeños de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Sport busca el premio gordo de un Primera en casa del Rayo

El Sport busca el premio gordo de un Primera en casa del Rayo