El Sport busca el premio gordo de un Primera en casa del Rayo

Las jugadoras del Sport hacen piña antes de un partido en El Vivero.

El Sport Extremadura regresa este miércoles (20.00 horas) a la Copa de la Reina para medirse al Fundación Rayo Vallecano en la segunda eliminatoria que se disputa a partido único en el barrio madrileño. El equipo de Juan Carlos Antúnez viaja con la motivación de lograr un pase de ronda que tiene como premio gordo añadido recibir en Badajoz a un equipo de la Liga F.

El Rayo también milita en Segunda RFEF Femenina y no ha comenzado bien la temporada situándose en descenso del grupo 2 con un solo punto en cuatro jornadas. El Sport marcha tercero del grupo 3 con tres victorias y una derrota.

El conjunto pacense eliminó al Cacereño, de Segunda RFEF, en el derbi extemeño de la primera eliminatoria de la Copa de la Reina por 1-0 con un gol in extremis de Daysy ya con el tiempo cumplido.

El Rayo Vallecano también superó la primera ronda al imponerse por la mínima al Pozuelo de Alarcón con un tanto de Ayaka en el minuto 29.