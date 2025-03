El récord de La Cartuja es también una victoria de la España femenina

Isaac Asenjo Madrid Jueves, 29 de febrero 2024, 12:18 | Actualizado 16:41h. Comenta Compartir

España volvió a coronarse con un trofeo, el de la Liga de Naciones, demostrando que a día de hoy no hay nadie mejor que ellas en la cima del fútbol femenino. Lo hizo ante Francia el equipo que dirige Montse Tomé desde el banquillo de La Cartuja, en el festivo día de Andalucía, un recinto que continúa siendo talismán para la selección femenina de fútbol, tras haber ganado allí los seis envites que ha disputado.

Y en esta ocasión además, superó el coliseo hispalense la asignatura pendiente del número de espectadores: 32.657 aficionados, récord para un partido de la selección en territorio nacional, acudieron a ver a las campeonas del mundo igualar con la Liga de Naciones, el trofeo logrado por sus homólogos masculinos dirigidos por Luis de la Fuente, que se hicieron con el título el pasado mes de junio ante Croacia. Eso sí, por el triunfo el equipo se llevará 160.000 euros, una cifra 65 veces menor que la competición de los chicos, pues La Roja percibió 10,5 millones de euros tras derrotar a la ajedrezada selección liderada por Luka Modric.

Nueva demostración de que la selección española no tiene límites. En lo deportivo, sobran las palabras respecto a un equipo que no deja de hacer historia. Desde que España ganase el Mundial en Australia, no han dejado de sucederse los éxitos. Se trata, además, de la quinta mejor entrada en el coliseo sevillano en partidos de selecciones absolutas. La cifra de espectadores sólo fue superada por los duelos ante Croacia en 1999 (57.619 espectadores); frente a Suecia en 2021 (51.844); ante Escocia en 2023 (45.623); y frente a China en 2012 (45.000).

La Cartuja, con un aforo que ronda los sesenta mil asientos, marcó precisamente el pasado viernes la anterior mejor marca de afluencia a un partido de la España femenina, con la presencia de 21.856 aficionados, en la semifinal de este torneo que le enfrentó a Países Bajos y que acabó con victoria por 3-0. Aquel día, el partido se disputó en jornada laboral, en horario nocturno -21.00 horas- y con unas previsiones meteorológicas desfavorables de lluvia y frío, pese a lo cual acudieron al estadio sevillano esos cerca de veintidós mil espectadores. Sentaban un nuevo récord de espectadores que en la final volvió a quedar pulverizado.

Cabe recordar que ese partido ante las neerlandesas tenía como sede el Nuevo Mirandilla, pero el pasado 7 de febrero se anunció por parte de la Federación Española de Fútbol (FEF) que las actuales campeonas del mundo jugarían en Sevilla debido a un desacuerdo con el Cádiz para que se disputase en ese estadio, al tener que afrontar el equipo amarillo en menos de 48 horas su partido de LaLiga ante el Celta.

En La Cartuja se logró una cifra espectacular que supera los registros pasados de Córdoba (14.194 personas) ante Suiza, en el segundo partido de esta Liga de Naciones, Málaga (15.896) donde se disputó el último partido de la fase de grupos, ante Suecia. Lejos quedan ya los 11.209 espectadores que se dieron cita en El Sadar de Pamplona para ver a Estados Unidos en 2022, o los 10.444 de Riazor (A Coruña) que vieron en 2019 a la selección ante Azerbaiyán.

La victoria de la selección de España de fútbol lideró además su franja de emisión del miércoles, con una media de 1.918.000 espectadores y un 19,1% de cuota de pantalla, en La 1. Un total de 4.764.000 personas vieron en algún momento el encuentro, en el que la vigente campeona del mundo ganó la primera edición de Liga de Naciones. El encuentro logró su minuto más visto a las 20:47 horas, con 2.856.000 seguidores y un 23% de cuota de pantalla. El post partido reunió a 2.236.000 telespectadores y un 17,4% de cuota.