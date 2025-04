Las rebeldes de Vilda esperan el retorno y provocan un nuevo caos

I. Asenjo Jueves, 8 de junio 2023, 12:24 Comenta Compartir

Bajan revueltas las aguas en la España femenina de Jorge Vilda. El seleccionador nacional dará la prelista de jugadoras para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda este 12 de junio, y el esperado regreso de varias de las 15 rebeldes dejará fuera a muchas futbolistas que han respondido bien estos meses. Las jugadores del Barcelona femenino Aitana Bonmatí, Sandra Paños y Mariona Caldentey quieren volver a jugar con la selección española de fútbol, y ya han mandado un correo a la Federación para poder ser seleccionables, según informan varios medios.

España recuperaría así a tres jugadoras muy importantes. Bonmatí acaba de ser reconocida como MVP de la temporada en Champions y tanto Sandra Paños como Mariona Caldentey eran jugadoras titularísimas en los partidos de España antes del caos. Eso sí, el regreso de las jugadoras que han reculado sobre la decisión que tomaron en el mes de septiembre, provoca un incendio en el equipo nacional ya que si unas vuelven, otras no podrán acudir a la cita a pesar de haber sido convocadas en las últimas citas. También se espera el regreso de la mejor jugadora del mundo para la ocasión mundialista. La presencia de Alexia Putellas se antoja fundamental para los intereses del equipo y todo hace indicar que será convocada por el seleccionador tras sus declaraciones en la anterior convocatoria: «Es una gran noticia verla sonreír. Nosotros la esperamos».

Jorge Vilda decidirá por cuestiones deportivas y se espera que entre cuatro y seis futbolistas de las llamadas 15 rebeldes sean las que estén en esa prelista, según apunta Relevo. El conflicto lleva enquistado en el tiempo desde el pasado 22 de septiembre cuando estas jugadoras: la mayoría del Barça como Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Sandra Paños o Aitana Bonmatí, históricas del equipo como Lola Gallardo y Mapi León o talentos jóvenes como Ona Batlle y Laia Aleixandri, entre otras, comunicaron a la Federación su renuncia a la selección por la negativa de esta a destituir de su cargo a Vilda. Alegaron para ello motivos físicos y psicológicos. Lejos de hacer caso a este grupo de futbolistas, la Federación publicó un comunicado recordando que «de acuerdo con la legislación española vigente, no acudir a una llamada de la selección es calificado como una infracción muy grave y puede acarrear sanciones de entre dos y cinco años de inhabilitación». Irene Paredes, Jenni Hermoso y Alexia Putellas -actual Balón de Oro y The Best de la FIFA- no participaron. Las dos primeras ya han regresado a las convocatorias. «Ejercen un liderazgo positivo», alabó el técnico el pasado mes de abril alabó el papel de dos futbolistas

Según advirtió en su día la FEF, tiene las puertas abiertas a este retorno, ponía como condición innegociable que todas aquellas que quieran volver a vestir la camiseta de España envíen un correo electrónico rectificando y confirmando que son, de nuevo, seleccionables. «Ellas mandaron uno diciendo que no podían ir, ahora tienen que hacer lo mismo para volver. Una vez mande el correo electrónico, ya se verá», afirmaron fuentes de la FEF al mismo medio. Es una condición indispensable. Según informa Relevo, Jorge Vilda habría llamado ya a alguna de esas jugadoras que han acudido a la selección durante los últimos meses para explicarles la situación y su posible ausencia en la lista.

Si hay quienes han enviado el mail, también hay otras que no cambian de opinión. Son las también barcelonistas Mapi León, Patri Guijarro y Claudia Pina, que se mantienen firmes en su decisión de no jugar con España si Vilda sigue al frente del combinado nacional y así lo han expresado en varias ocasiones.

Cabe destacar que por primera vez en la historia, la FIFA pagará directamente a las futbolistas una parte de sus ingresos por participar en el Mundial. En concreto, cada jugadora que participe en la fase de grupos del torneo ingresará 30.000 dólares (unos 28.000 euros). En el pasado Mundial de Francia de 2019, la cantidad media que percibió cada futbolista fue de unos 14.000 euros. Este año recibirán más del doble, una cantidad que para muchas futbolistas supondrá más de lo que ganan en todo un año en sus clubs.

Las integrantes de los equipos que lleguen a la segunda fase cobrarán 60.000 dólares, mientras que los ocho equipos de cuartos se embolsarán 90.000 dólares. Y a partir de ahí: 165.000 el equipo que termine cuarto, 180.000 el tercero, 195.000 el segundo y 270.000 el campeón. Las cifras siguen estando muy alejadas de lo que perciben los futbolistas masculinos, que en el Mundial de Catar se repartieron más de 400 millones de dólares, pero es un paso adelante importante para el fútbol femenino.

Temas

Fútbol femenino