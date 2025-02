La rebelde Claudia Pina regresa a la España de Montse Tomé, que se olvida de Jenni Hermoso

Isaac Asenjo Madrid Martes, 19 de noviembre 2024, 12:28 | Actualizado 13:04h. Comenta Compartir

Tras los cambios producidos en el seno de España tras el éxito del pasado Mundial de Australia, con Jorge Vilda en el banquillo y en la actual etapa de Montse Tomé al cargo de La Roja, no había recibido llamada alguna tras verse apartada a un lado por el conflicto de 'Las 15 rebeldes'. Sin embargo Claudia Pina, que tenía todas las papeletas para ser una de las internacionales con más proyección, regresa a la convocatoria de la campeona del mundo para cerrar otra de las heridas del exseleccionador.

La seleccionadora asturiana, a la que le faltaban algunas piezas en el puzle de ataque como Salma Paralluelo, Athenea del Castillo o Inma Gabarro, opta por fin por la jugadora del Barcelona -como ya hizo en su momento con Patri Guijarro - para incluirla en la lista de los dos partidos amistosos ante Corea del Sur (29 de noviembre en Cartagena) y Francia (3 de diciembre en Niza), que servirán para afrontar en 2025 lo realmente serio, el inicio de la fase de clasificación de la Liga de Naciones, torneo que intentarán revalidar tras la conquista en febrero ante Francia. Ya en el horizonte la Eurocopa de Suiza del próximo verano.

La última vez que la talentosa atacante azulgrana vistió la elástica del combinado nacional fue en julio de 2022, durante la Eurocopa de Inglaterra. Ahora, la seleccionadora premia su gran inicio de temporada citándola en la última convocatoria del 2024, en la que también recupera a la también jugadora del Aitana Bonmatí, reciente ganadora del Balón de Oro, a la que dio descanso en la anterior lista para los amistosos ante Canadá e Italia. «Llevamos arrastrando durante dos años una situación excepcional y cuando hemos empezado hemos tenido muy claro cómo queríamos ser como equipo. Tengo unos valores, una manera de ser y una manera de jugar y creemos en eso», dijo la preparadora ovetense en rueda de prensa.

La asturiana volvió a dejar fuera, en plena reconstrucción tras la decepción de los Juegos Olímpicos, a la central azulgrana Irene Paredes, la guardameta del Real Madrid Misa Rodríguez y la centrocampista del Tigres mexicano Jenni Hermoso, lo que es la gran sorpresa. La seleccionadora, en su objetivo de ir dotando al equipo de nuevas piezas, llama a dos debutantes: la centrocampista del Athletic Club Maite Zubieta y la delantera del Levante Badalona Macarena Portales.

A Tomé le preguntaron si había alguna situación extradeportiva que no le había gustado. «No quiero decir si estas jugadoras no han cumplido. Tengo claro cómo quiero que sea el equipo y lo que me gusta ver, ese compañerismo, ese saber estar, y lo digo sintiéndolo desde lo más profundo. Las jugadoras que no están tienen que seguir trabajando para estar. Estamos en la línea de definir el equipo que irá a la Euro». En este sentido, puso como referencia a la selección masculina: «Es un auténtico ejemplo de equipo y de convivencia dentro y fuera del campo. Y con todo eso tienen rendimiento».

Convocatoria

Porteras: Cata Coll (FC Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club) y Esther Sullastres (Sevilla FC).

-Defensas: Ona Batlle (FC Barcelona), Olga Carmona (Real Madrid), Laia Codina (Arsenal), Jana Fernández (FC Barcelona), Sheila García (Real Madrid), María Méndez (Real Madrid), Leila Ouahabi (Manchester City) y Berta Pujadas (Valencia CF).

-Centrocampistas: Aitana Bonmatí (FC Barcelona), Tere Abelleira (Real Madrid), Patric Guijarro (FC Barcelona), Vicky López (FC Barcelona), Alexia Putellas (FC Barcelona) y Maite Zubieta (Athletic Club).

-Delanteras: Mariona Caldentey (Arsenal), Lucía García (Rayadas de Monterrey), Cristina Martín-Prieto (Benfica), Claudia Pina (FC Barcelona), Macarena Portales (Levante Badalona), Alba Redondo (Real Madrid) y Amaiur Sarriegi (Real Sociedad).

