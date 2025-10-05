HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 5 de octubre, en Extremadura?
Las jugadoras del Cacereño celebran la victoria ante el Real MadridB. CPC FEMENINO
Primera RFEF Femenina

Noko lanza al Cacereño a puestos de playoff

El equipo de Ernesto Sánchez logra su primera victoria en Pinilla por la mínima ante el Real Madrid B

R. H.

Badajoz

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:44

Comenta

El Cacereño Femenino logró un valioso triunfo ante el Real Madrid B que refrenda su mejoría después de un inicio de campeonato algo tibio. El equipo verdiblanco se impuso a las promesas blancas por la mínima gracias a un tempranero gol de Noko a los 11 minutos y se coloca ya séptimo en zona de playoff al no contar los tres filiales que tiene por delante.

Las de Ernesto Sánchez sabían de la importancia y dificultad del choque de este domingo en Pinilla y salieron muy concentradas en busca de su primera victoria en casa. Y enseguida recogía el premio a ese empuje inicial. La alegría cacereña llegó a balón parado tras un saque de esquina que enganchó Noko a la red. Así había sido ya el primer aviso un minuto antes en una falta de Sara Rubio que se escapó rozando el poste.

El Cacereño supo controlar su ventaja en el marcador y se sostuvo gracias a su mayor iniciativa y los reflejos de Delia para impedir el empate casi a la media hora. La expulsión de la madridista Silvia Cristóbal en el 40 daba algo de aire a las cacereñas.

El Cacereño quiso aprovechar la superioridad y pudo sentenciar con un remate de Noko que se fue rozando el poste y un lanzamiento de Nerea que se estrelló en el larguero.

Con el marcador tan abierto, subió la tensión en el tramo final y se enmarañó el partido con las rojas de la visitante Naiara Sanmartín y la local Yolardiz.

