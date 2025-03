La década prodigiosa de Irene, Alexia y Jenni

Cuando el polémico Ignacio Quereda anunció la lista de futbolistas que participarían en el Europeo femenino de Suecia en 2013, Irene Paredes, Jenni Hermoso y ... Alexia Putellas ya estaban ahí. Las tres pertenecen a la mejor generación de futbolistas que la España femenina ha tenido hasta la fecha y juntas simbolizan el paso histórico para el fútbol de mujeres que supone que La Roja se haya hecho inmortal en Sídney tras lograr su primera estrella como campeona del mundo. La central vasca, la delantera madrileña y la doble balón de oro catalana han vivido absolutamente todas las fases del fútbol hasta llegar a la final de Sídney.

Un camino de mejoras que ha impulsado la profesionalización del fútbol femenino después de que muchas jugadoras como en su día hicieron estrellas de la selección como Verónica Boquete o Laura del Río tuvieran que emigrar para poder vivir del fútbol, algo que no se les dejaba hacer por aquel entonces en su país. «El fútbol femenino es el deporte que más ha crecido en los últimos diez años, pero también es uno de los que más alejado estaba de su realidad. Existía más interés que el nivel de visibilidad e inversión que recibía. El camino acaba de empezar y aún queda mucho por hacer, pero vamos en la dirección correcta», explica Carlota Planas, agente de fútbol femenino que representa a varias de las internacionales españolas.

«No hace mucho había 5 o 10 personas en la sala de prensa y 300 personas en la grada. Me siento una privilegiada de formar parte de todo lo que ha pasado en el fútbol femenino. Gracias a todas aquellas que han puesto las bases para que hoy podamos disfrutarlo. Ojalá en el futuro las nuevas generaciones lo puedan disfrutar aún más, llenando estadios y llenando salas de prensa», indicó Jennifer Hermoso después del histórico triunfo de España ante Países Bajos. La delantera del Pachuca mexicano, 33 años, es la máxima goleadora en la historia de la selección (51) y la segunda en alcanzar la centena de encuentros, precedida por Alexia Putellas, que al igual que la madrileña se perdió la última Eurocopa disputada en Inglaterra por lesión.

«A las niñas que se fijan en nosotras les diría que disfruten del camino, quieran ser futbolistas o no, que aprendan, que sean buenas personas y se ayuden entre ellas. Alcancen o no el éxito es lo que les quedará», reconoce la atacante del Barça en una entrevista el pasado año. La tercera jugadora mejor pagada del mundo, 29 años, ha asumido un rol secundario en su tercer Mundial, respetando en todo momento las jerarquías marcadas en la selección durante sus nueve meses de ausencia tras romperse en ligamento cruzado.

La 11 de La Roja alzó la voz tras su vuelta a los terrenos de juego el pasado mes de marzo para seguir un hilo que en los últimos tiempos se ha intensificado en el deporte femenino con la falta de recursos profesionales y la mala gestión como telón de fondo. «Es importante mejorar las condiciones de las futbolistas, el descanso, los viajes, las superficies en las que se juega para reducir las lesiones graves. Cualquier persona coherente alabará lo que ha hecho el Barça. Ha creído y liderado no solo con eso, sino que quiere seguir aumentando la inversión y ayudando a las futbolistas a que realmente sean lo que todos queremos ser», expuso la jugadora, a la que se le vio muy emocionada tras la gesta de España y dejó una imagen viral junto a Irene Paredes.

La central de Legazpi, 32 años, es la única que ha disputado todos y cada uno de los minutos disputados en los doce encuentros jugados por España en la Copa del Mundo. A ella se le retiró el brazalete cuando regresó al equipo tras varios meses de ausencia. La vuelta de la guipuzcoana, que debutó con la absoluta en 2011, abríó el proceso de paz entre la federación y las jugadoras, después de la revuelta que comenzó tras la Eurocopa, en verano de 2022, y que terminó con el mail de 15 futbolistas, que solicitaban no ser convocadas por Jorge Vilda. Ella no había mandado ese correo electrónico. Sin embargo, había ejercido de portavoz de todo el grupo. Nunca se esconde y actúa como capitana en las buenas y en las malas. La futbolista trabaja en favor de la visibilidad LGTBI y es junto a Ivana Andrés las únicas madres del equipo. La RFEF acordó un plan de conciliación revolucionario antes del torneo: 15.000 euros por jugadora para poder llevar familiares a Nueva Zelanda. «Para rendir al máximo nivel está claro que está el entrenamiento, pero también todo lo que hay alrededor: horas de descanso, las comidas, el ocio... Es totalmente necesario que yo esté con él y él esté conmigo. En el Mundial de 2015 había jugadoras que tenían que pedirse excedencia y vacaciones en su trabajo para poder estar en el Mundial. El cambio que ha habido en ocho años se resume en esas cosas, en cómo estábamos entonces y cómo estamos ahora», dijo la futbolista en una reciente entrevista con AS.

Las tres leyendas han vivido una década prodigiosa y muchos años de transición en los que pasaron de reclamar la profesionalidad a ser algunas de las mejores jugadoras del planeta. Líderes y veteranas de un grupo reflejo del relevo generacional que vive el fútbol español con la generación de Salma Paralluelo, Cata Coll, Eva Navarro, Teresa Abelleira, Olga Carmona o Athenea del Castillo, en donde ninguna supera aún las 23 primaveras.