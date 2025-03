Aitana Bonmatí lleva a España a romper su techo de cristal

Isaac Asenjo Madrid Sábado, 5 de agosto 2023, 08:54 | Actualizado 10:35h. Comenta Compartir

«A veces necesitas un palo de estos para crecer y ser más equipo que nunca». Competitiva, ganadora y ambiciosa. A Aitana Bonmatí el carácter reivindicativo le corre por la sangre. La atacante del Barcelona y MVP de la última Liga de Campeones se echó el peso de España a sus espaldas tras el correctivo de Japón para hacer que la mejor generación de futbolistas que ha tenido hasta la fecha La Roja rompiera su techo de cristal en un Mundial femenino. La de Villanueva y Geltrú ha sido una de las grandes protagonistas del planeta fútbol esta temporada y se esperaba su gran día en la cita de Oceanía. La catalana, herida tras la pifia ante las asiáticas en el último partido de la fase de grupos, mostró su mejor versión en la goleada de España ante Suiza (5-1) en un duelo disputado en el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda, en el que el equipo demostró un poderío excelente en un partido lleno de buen juego y verticalidad.

El reto para las de Jorge Vilda era mayúsculo, ya que la España femenina absoluta de fútbol jamás había superado una ronda eliminatoria en los grandes torneos. Las jugadoras no se cansaron de repetir en la previa del duelo ante las helvéticas que tenían una oportunidad clara para estar más cerca de la España que querían ser. Se sabían capaces de más, y así lo demostraron en el envite ante un rival que hasta la fecha se había mostrado como un muro defensivo. No habían recibido ni un solo gol en los tres primeros partidos del torneo, donde se midieron a Nueva Zelanda, Filipinas y la potente Noruega. Nadie había podido derritar el bloque tejido desde la dirección de Inka Grings y defendido por la guardamenta Thalmannpor hasta la aparición de la funambulista Bonmatí. La catalana, admiradora de Xavi Hernández y las combinaciones en espacios pequeños, abrió el marcador a los cinco minutos de partido para agrietar la roca centroeuropea a las primeras de cambio.

Suiza Gaëlle Thalmann; Eseosa Aigbogun (m.46, Viola Calligaris), Nadine Riesen (m.74, Lara Marti), Julia Stierli, Noelle Maritz; Coumba Sow (m.46, Meriame Terchoun), Lia Waelti, Géraldine Reuteler (m.46, Sandrine Mauron); Seraina Piubel (m.75, Fabienne Humm), Ramona Bachmann, Ana-Maria Crnogorcevic. 1 - 5 España Cata Coll; Ona Battle, Irene Paredes, Laia Codina; Teresa Abelleira (m.64, María Pérez), Aitana Bonmatí (m.77, Irene Guerrero), Oihane Hernández, Jennifer Hermoso (m.77, Alexia Putellas); Alba Redondo, Salma Paralluelo (m.84, Athenea del Castillo), Esther González (m.64, Eva Navarro). Goles 0-1, m.5: Aitana Bonmatí. 1-1, m.12: Laia Codina, contra la propia puerta. 1-2, m.17: Alba Redondo. 1-3, m.36: Aitana Bonmatí. 1-4, m.45: Laia Codina. 1-5, m.70: Jennifer Hermoso.

Árbitra Cheryl Foster, del País de Gales. Amonestó con tarjeta amarilla a Julia Stierli.

Incidencias Partido por los octavos de final del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, disputado en el Estadio Eden Park de la ciudad de Auckland ante 43.217 espectadores.

Las sensaciones eran las mejores, aunque un error incomprensible de España con un pase atrás desde el centro del campo de Laia Codina se coló en la portería de Cata Coll e hizo que saltaran las alarmas durante unos minutos. El empate llegaba de la forma más inesperada para Suiza.

Había tiempo para la reacción, y por fortuna para los intereses de La Roja - hoy de azul - llegó muy pronto. Alba Redondo, la máxima goleadora de la Liga F, anotaba el segundo tras un remate de cabeza desde dentro del área tras un buen pase de Bonmatí, que tiene la aspiración de, sino ser la mejor, estar en el podio del próximo Balón de Oro. La catalana es la brújula de un grupo que ha demostrado un excelente poder de concentración a la hora de afrontar los golpes.

España dominaba con posesión, de la que sin duda va sobrada, y si al inicio corría el riesgo de que el bloque de Inka Grings jugase a imagen y semejanza de las del imperio del Sol Naciente, nada que ver en las helvéticas, que se mostraban sin recursos ante un equipo que buscaba el tercero y aprovechaba las internadas por la banda de la exatleta Salma Paralluelo mientra Esther González esperaba los remates en el área. Tere Abelleira volvió a ser el cénit del 'tiki taka' tras el bajón ante Japón, y la gallega lo intentaba desde lejos que se escapó por poco.

España mostraba su versión bajo la batuta de Aitana Bonmatí, que con una sangre fría tremenda realizó un recorte espectacular dentro del área para batir de nuevo a Thalmann. El juego alegre de España desarbolaba a su rival, que no sabía bien cómo ni por dónde defender a las de Vilda, que en la primera mitad hicieron hasta 17 disparos para anotar cuatro goles, el último al filo del descanso obra de Laia Codina al resolver un barullo dentro del área de Suiza. La catalana se sacudía los fantasmas del tanto en propia meta.

El combinado nacional tuvo que lidiar desde el inicio con las dudas y la maldición de no haber pasado nunca una ronda eliminatoria en un gran torneo. La Roja neutralizó desde los primeros compases el entramado suizo y al dúo ofensivo helvético, formado por Ramona Bachmann, que milita en el París Saint-Germain, y Ana-Maria Crnogorcevic, del Barcelona y máxima anotadora histórica de las centroeuropeas. A diferencia ante las japonesa, las suizas no sabían qué hacer sin la pelota, que la tenía España como propia. Vilda hacía cambios para dar refresco a un equipo superior en todos los aspectos. Cata Coll, la gran sorpresa en el once del técnico madrileño, salía poco a escena y resolvió bien una acción en la única ocasión que las helvéticas pusieron en peligro la meta de España. La guardameta balear es una clara apuesta del seleccionador nacional y su cuerpo técnico, que la ha visto crecer a nivel de selecciones y proclamarse dos veces campeona de Europa Sub17, campeona del mundo Sub18 y subcampeona del mundo Sub20.

Jenni Hermoso hizo el quinto gol de una España desatada y que hacía historia en Auckland. La delantera del Pachuca mexicano, máxima goleadora en la historia de La Roja, es imprescindible en los ataques españoles para ver al equipo entre las mejores. Suiza, totalmente K.O. Las de Vilda se enfrentarán al vencedor del duelo entre los Países Bajos y Suráfrica en cuartos de final. A este nivel se debe estar en semifinales.

