Montse Tomé: «Nunca sentí que solicitasen mi despido»

Montse Tomé compareció este lunes ante los medios de comunicación desplazados hasta el estadio Nuevo Arcángel de Córdoba mucho más relajada que la semana pasada. La victoria lograda el viernes ante Suecia, el aval recibido a su continuidad por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) y el diálogo para limar asperezas que ha mantenido estos días con sus futbolistas han rebajado la presión sobre la nueva seleccionadora española de fútbol femenino, que agradeció el ambiente más distendido que existe dentro del combinado nacional en vísperas del duelo contra Suiza y aseguró que en ningún momento se vio en el centro de la diana de las jugadoras.

«Nunca sentí que solicitasen mi despido. Quizás no logré transmitir lo que sentía. Desde el primer momento me sentí fuerte y con confianza. Todo lo que está cerca del fútbol lo controlo mejor. Quizás al sentarme aquí, eran mis primeras ruedas de prensa, no fui capaz de transmitir esa fuerza. Me dolía por ellas. Una vez que hemos podido realizar esas cosas que ellas pedían y que se centrasen en el fútbol, se nos cambió la cara y pudimos ejercer nuestra profesión, que es para lo que estamos aquí», dijo en una rueda de prensa en la que se mostró esperanzada en que la situación pueda haberse reconducido definitivamente para poner el foco en la pelota.

«Hemos crecido mucho en poco tiempo. Hemos ido evolucionando pero esto ha pegado un cambio importante en pocos meses y nos hemos tenido que ajustar a eso. Estamos en un momento clave para que todo avance mucho más deprisa. Espero y deseo que vaya todo hacia delante y positivamente», incidió.

La seleccionadora española agradeció el apoyo recibido por parte de Víctor Francos, secretario de Estado para el Deporte. «Hablé con él personalmente la noche que estuvimos reunidos y el día posterior, cuando me llamó. Yo en ningún momento dudé de lo que sentía dentro de la profesión. Había tenido poco tiempo para prepararme, pero me sentía con confianza y preparada por todo lo que había vivido en estos cinco años con estas jugadoras. Fue una situación excepcional a la que tuvimos que adaptarnos y creo que respondimos bien», dijo la ovetense, que abundó en el cambio de perspectiva operado una vez que todo el mundo ha tenido tiempo de explicarse y se han puesto en marcha los cambios prometidos por la Federación Española de Fútbol (FEF) a las jugadoras.

«Hemos hablado y hemos sido sinceras»

«Durante los primeros días de concentración notábamos una sensación de algo raro que se tenía que solucionar. Hemos hablado y hemos sido sinceras para dar un paso adelante. Contamos con un tipo de jugadoras que son profesionales al cien por cien. Después de la victoria contra Suecia las he visto con alegría. Lo que mejor saben hacer estas jugadoras es jugar al fútbol. Nos han hecho disfrutar. Estos días han sido más tranquilos, tienen ganas y estamos preparadas para afrontar el partido de mañana», remarcó.

Aplaudió el gesto de Alexia Putellas al cederle el brazalete de capitana a Irene Paredes contra Suecia. «Es algo que hablé con todas las jugadoras. Entendíamos que por lo especial y extraordinaria que era esta concentración, lo mejor es que ellas eligieran a cuatro capitanas y dijimos que iba a ser para esta concentración y salieron Alexia e Irene. Para mí es un gesto positivo que demuestra el compañerismo que hay en este grupo», celebró la seleccionadora española.

Tomé resumió su propuesta futbolística en un «juego asociativo, vertical, de ir hacia la portería rival, ser muy intenso en fase defensiva y solidario», se definió como una persona que «va de frente y que dice las cosas como las piensa» y dijo no temer un exceso de confianza tras el triunfo frente a Suecia ni relajación al medirse al combinado suizo por la goleada que le infligió España a las helvéticas durante el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. «Cada partido es un mundo y aunque el rival sea el mismo, cambia», manifestó.