El Barça y el bloque continuista protagonizan la lista de Montse Tomé para sellar el pase a la Eurocopa 2025

En la penúltima lista de Montse Tomé antes de dar la de los Juegos Olímpicos de París, donde la seleccionadora española solo podrá contar con 18 fútbolistas, no se esperaba mucha chicha. La preparadora asturiana mantiene el bloque continuista de España pensando en la gran cita del verano, donde La Roja, acostumbrada a ganarlo todo, aspira al oro en París. Las novedades entre las 24 convocadas para el doble duelo ante Dinamarca, en el que se jugará el primer puesto de su grupo de la Liga A de clasificación rumbo a la Eurocopa de 2025 que tendrá lugar en Suiza, están en los regresos de las jóvenes Jana Fernández e Inma Gabarro.

Esther González, recuperada tras permanecer fuera del éxito de la Liga de Naciones, y Sheila García, que también goleó en el último parón, se vuelven a caer de una lista en la que repite el jovencísimo talento de Vicky lópez, aunque solo para el primer partido ya que luego tendrá que hacer los exámenes de Selectividad. La futbolista azulgrana festejará el próximo 26 de julio su decimoctavo cumpleaños. «Su formación académica es importante y tenemos que dar el visto bueno a eso», explicó Tomé, que dará la última convocatoria ya en la antesala de la cita olímpica, a mitad de julio, donde España se medirá a la República Checa a domicilio y a Bélgica en casa.

Destaca sobre todo la ausencia de la delantera andaluza, que brilla en EEUU con el NJ/NY Gotham. La granadina de Huéscar continúa brillando en su periplo por Estados Unidos, pero continúa sin ganarse del todo la confianza de la seleccionadora desde su llegada al cargo en septiembre del pasado año tras el Mundial de Australia. Siguen sin volver a La Roja, por decisión propia, Mapi León y Patri Guijarro, que no asisten con el grupo desde septiembre de 2022, tras mantenerse firmes en su postura en el famoso conflicto de 'Las 15' y considerarse no convocables. «Echando la vista atrás hemos empezado en septiembre una nueva idea. Por nuestras manos han pasado 36 futbolistas y hemos usado 28. Siento que todas las futbolistas han hecho su trabajo de manera profesional. Todas me han transmitido la sensación de querer estar aquí. Necesitamos para estos partidos son las 24 futbolistas que tenemos en la lista«, indicó la entrenadora.

La actual campeona del mundo, líder de su grupo tras sus dos triunfos ante Bélgica (0-7) y Chequia (3-1), visitará en Velje al combinado danés, su teórico principal rival y también invicto, el 31 de mayo, y luego le recibirá en el Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife el 4 de junio.

El Barcelona, que este sábado se mide al Lyon por la Champions femenina, vuelve a ser el gran protagonista de la convocatoria, con hasta nueve futbolistas: Aitana Bonmatí, Cata Coll, Ona Batlle, Jana Fernández, Irene Paredes, Vicky, Mariona, Salma Paralluelo y Alexia Putellas, que acaba de renovar su contrato con la entidad azulgrana hasta 2026. «Para nosotros que jueguen esos partidos es la mejor información. En los Juegos Olímpicos cada partido va a ser una final de Champions», añadió Tomé sobre la presencia de las azulgrana en la gran cita de San Mamés ante el Olympique de Lyon.

El bloque continuista de la preparadora asturiana lo completan seis jugadoras del Real Madrid: Olga Carmona, Misa Rodríguez, Oihane Hernández, Tere Abelleira, Athenea del Castillo y Maite Oroz; así como Elene Lete (Real Sociedad), Laia Aleixandri (Manchester City), Laia Codina (Arsenal), María Méndez (Levante), Jenni Hermoso (Tigres); Eva Navarro (Atlético de Madrid), Inma Gabarro (Sevilla), Lucía García (Manchester United) y Alba Redondo (Levante).