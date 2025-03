Montse Tomé confía en el bloque de campeonas del mundo para ir a los Juegos de París

Isaac Asenjo Madrid Jueves, 15 de febrero 2024 | Actualizado 16/02/2024 09:25h. Comenta Compartir

Montse Tomé anunció este jueves la lista de convocadas para lo que será uno de los retos más importantes de su carrera: clasificar a España para los Juegos Olímpicos de París en la 'final four' de la Liga de Naciones que se disputará en La Cartuja de Sevilla los días 23 y 28 de febrero. El torneo, de reciente creación, puede llevar a las vitrinas de la selección femenina otro título internacional que se sumaría a la Copa del Mundo conquistada el pasado verano en Australia, y que igualaría al logrado por el combinado masculino que dirige Luis de la Fuente, en junio ante Croacia.

La seleccionadora confía en el bloque continuista que logró la estrella de campeona del mundo para acudir por primera vez a unos Juegos que incluyeron en su programa el torneo femenino de fútbol en 1996. La Roja está a un paso de volver a cambiar su propia historia tras el salto dado hacia el cielo de las antípodas.

Montse Tomé no presentó grandes novedades, pero en la lista llama la atención el anuncio de Alexia Putellas, una de las grandes referentes de la selección y cuyo estado físico no es el mejor después de que no compita desde el pasado 14 de noviembre, cuando se lesionó en el partido de Champions que jugó el Barça ante el Benfica. Su inclusión no sentó nada bien en el club azulgrana, que se mostró en desacuerdo con la decisión. De hecho, el Barça envió un informe a la Federación Española de Fútbol (FEF) detallando el estado de la jugadora, explicando que no está para competir.

Su participación en el torneo es más que dudosa, y deberá pasar antes de viajar a Sevilla las pruebas médicas pertinentes. «Es muy importante, es la capitana y desde el punto de vista deportivo valoramos que tiene que estar en estos partidos. Sabemos que está en proceso de readaptación y lo seguiremos con mucho cuidado. Tenemos la confianza de que pueda estar, pero viendo su proceso», explicó Tomé en alusión a Alexia Putellas.

La técnico ovetense defendió la presencia de la doble Balón de Oro pese a sus molestias, en un proceso similar al de Tere Abelleira, sin el alta médica por parte de los servicios médicos del Real Madrid. «La valoramos como importante desde el punto de vista deportivo», explicó la seleccionadora, que tal y como estaba previsto, no convocó ni a Patri Guijarro ni a Claudia Pina, ambas en un gran estado de forma con el Barça, pero negadas a acudir a La Roja hasta que no haya cambios más significativos en la Federación Española de Fútbol pese a la incorporación a finales de año de Markel Zubizarreta -arquitecto del Barcelona bicampeón de Europa-, como director deportivo del ente federativo. Ambas forman parte de 'las 15 rebeldes' que renunciaron a jugar el Mundial que logró España en Sídney.

🔥 ¡ESTA ES LA PRIMERA LISTA DE 𝟮𝟬𝟮𝟰!



😎 Las jugadoras con las que queremos ganar una 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲...



🤩 ¡Y clasificarnos para los 𝗝𝘂𝗲𝗴𝗼𝘀!#UWNL I #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/9HfuDiQJSj — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) February 15, 2024

En la portería, Cata Coll y Misa Rodríguez seguirán compitiendo por el puesto de titular junto a Elene Lete como tercera guardameta. En cuanto a la defensa, Irene Paredes, Laia Codina, Laia Aleixandri, Oihane Hernández, Olga Carmona y Ona Battlle se mantienen en un bloque fuerte en el que Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro y The Best no puede faltar. Athenea del Castillo, Salma Paralluelo, Eva Navarro o Mariona Caldentey son fijas dentro de las convocadas en las posiciones de arriba, donde reaparece Alba Redondo, que vuelve a una lista de la selección por primera vez desde el título del Campeonato del Mundo gracias al buen rendimiento con el Levante. Del mismo modo, Jenni Hermoso aparece en la lista, ya que está haciendo una gran temporada en México con el Tigres, equipo al que recaló procedente del Pachuca tras la victoria en el Mundial.

Por otro lado, debuta en una lista de la absoluta Vicky López, jugadora del Barcelona de 17 años y campeona del mundo Sub'17 en 2022. «Su progresión es muy positiva. Hay que tener calma con ella. Nuestro objetivo es ayudarla y que siga dando pasos», dijo Tomé sobre la joven azulgrana, finiquitando una rueda de prensa en la que destacó que «con las jugadoras que tenemos cubrimos todos los perfiles que necesitamos», y cuya «diferencia entre las que están y no están es muy fina; es la lista más complicada que hemos tenido que hacer».

Un total de 17 campeonas del mundo para intentar conquistar la Liga de Naciones. Dos partidos que serán decisivos para las campeonas del mundo. España se medirá el próximo viernes a Países Bajos en las semifinales de la Liga de Naciones. En el caso de ganar este partido, España se aseguraría el billete a los Juegos de 2024. Tras el choque, las campeonas del mundo lucharán, o bien por ser las ganadoras de esta competición o por el tercer puesto. La otra semifinal la disputarán Francia y Alemania.

Las Oranjes -séptimas del ranking FIFA- lograron meterse en la final a cuatro de esta Liga de Naciones tras dejar fuera a la Inglaterra de Sarina Wiegman, subcampeona del mundo y campeona de Europa. Bajo la tutela de Andries Jonker son un equipo que en los últimos años ha dado un salto de calidad definitivo, aunque en esta ocasión no podrá contar con su estrella Jill Roord, autora de cuatro goles en el pasado Mundial, tras romperse el ligamento cruzado anterior el pasado 25 de enero con su club, el Manchester City. No obstante, el equipo sigue siendo una amenaza constante con jugadoras del calibre de Vivianne Miedema, Lieke Martens (PSG), Lineth Beerensteyn (Juventus), Kerstin Casparij (Manchester City) o Dámaris Egurrola (Lyon). «Nadie duda de que va a ser un equipo de altísimo nivel. Tienen un estilo muy definido, un juego muy directo, una presión muy intensa... Tenemos que estar preparadas», expuso la seleccionadora ante un rival complicado y al que conoce bien España después de vencerle en los cuartos de final del pasado Mundial con goles de Mariona Caldentey y Salma Paralluelo en la prórroga de un choque igualadísimo y muy físico.

Las 25 convocadas:

Porteras: Misa Rodríguez (Real Madrid), Cata Coll (Barcelona) y Elene Lete (Real Sociedad).

Defensas: Irene Paredes y Ona Batlle (Barcelona), Laia Aleixandri (Manchester City), Olga Carmona y Oihane Hernández (Real Madrid), Sheila García (Atlético), María Méndez (Levante) y Laia Codina (Arsenal).

Centrocampistas: Jenni Hermoso (Tigres), Alexia Putellas y Aitana Bonmatí y Vicky López (Barcelona), María Pérez (Sevilla), Tere Abelleira y Maite Oroz (Real Madrid) y Fiamma Benítez (Valencia).

Delanteras: Eva Navarro (Atlético), Mariona Caldentey y Salma Paralluelo (Barcelona), Lucía García (Manchester United), Athenea del Castillo (Real Madrid) y Alba Redondo (Levante).