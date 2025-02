José Manuel Andrés Madrid Miércoles, 18 de octubre 2023, 16:14 | Actualizado 20:10h. Comenta Compartir

Jenni Hermoso vuelve a la selección española. La futbolista del Pachuca mexicano fue incluida por Montse Tomé en su segunda lista de convocadas como entrenadora de La Roja. De esta manera volverá a vestir la camiseta de España después del terremoto que supuso el 'caso Rubiales' y que provocó que no formase parte de la lista de internacionales en la última ventana FIFA, con motivo del inicio de la Liga de Naciones, un torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París del próximo verano.

Aquella controvertida primera decisión de la entrenadora asturiana, que justificó como una forma de «proteger» a la futbolista madrileña de la presión mediática, marcó una primera toma de contacto con el cargo absolutamente convulsa. Las jugadoras acudieron a la llamada contra su voluntad, acuciadas por las posibles sanciones, y aunque en aquella maratoniana reunión nocturna en Oliva con Víctor Francos, presidente del CSD, sobrevoló la posibilidad de un plantón, finalmente se jugaron los dos partidos previstos ante Suecia y Suiza y además con dos meritorias victorias.

«Hemos hablado con ella y la he sentido mejor. Ya en la rueda de prensa de la anterior convocatoria di mi explicación sobre que no estuviera. Quizás aquello dio lugar a alguna especulación pero no hubo ningún problema. Tomamos la decisión de protegerla porque entendíamos que en aquel momento era lo mejor. Fue una decisión deportiva pero detrás hay muchas cosas que sabemos los que trabajamos en el día a día», analizó la entrenadora de España sobre la situación particular de Jenni Hermoso.

El contexto ahora resulta mucho más tranquilo. La seleccionadora finalmente continuará en el cargo pese a las reticencias iniciales de las futbolistas, que dieron su visto bueno a los cambios abordados por la Federación Española de Fútbol (FEF) en las últimas semanas. Ya no están el secretario general Andreu Camps, el que fuera director de integridad Miguel García Caba o el responsable del departamento de comunicación, Pablo García Cuervo, todos ellos señalados por las internacionales por las presiones a Jenni Hermoso para que restase importancia al beso no consentido de Luis Rubiales tras la final del Mundial. Es por ello que la selección femenina camina hacia la ansiada normalidad, esa que persigue definitivamente Montse Tomé incluyendo en su lista a la atacante del Pachuca.

«Yo siempre he tenido confianza en mí y en mi cuerpo técnico. Me siento una privilegiada y estoy agradecida a las personas que pensaron que era la adecuada para liderar este cambio. Tengo una manera de trabajar diferente a lo que había antes y confianza en ella. La relación con la jugadora siempre fue buena y ellas son muy profesionales. Esto ha sido algo que nos ha desbordado a todos y estamos tratando de solucionarlo. Hemos hablado de ello y en ese sentido me siento tranquila», resumió la preparadora de Oviedo cuando se le preguntó por el estado de ánimo con el que afronta esta segunda concentración.

La máxima goleadora histórica de la selección española es la gran novedad en la segunda convocatoria de Tomé, que también supone el regreso de la joven azulgrana Salma Paralluelo, con peso específico en la conquista del Mundial; la capitana que levantó el trofeo en Sídney, Ivana Andrés; y la goleadora Esther González. Las tres fueron baja por lesión en la última ventana y ahora integran una nómina de 23 jugadoras en la que también figura la centrocampista del Levante Anna Torrodà, que regresa casi dos años después de su última llamada.

Retornos tras lesión

Se caen de la lista Eva Navarro, Rosa Márquez y María Pérez, además de Mapi León y Patri Guijarro, las dos jugadoras que formaron parte de las 15 rebeldes y que mantuvieron su decisión de abandonar la concentración de España tras la cumbre de Oliva pese a las promesas de cambio de la federación y el CSD.

«Mapi (León) y Patri (Guijarro) entraron porque entendimos que eran las mejores para aquellos dos partidos. Dieron su opinión, que respetamos, y a partir de ahí no hemos sabido nada más. Seguimos creyendo que son dos jugadoras que en su club son importantes y las valoramos y las seguimos. Se han dado pasos y a partir de ahí yo puedo convocar a quien quiere estar», explicó Tomé sobre la controvertida situación de las jugadoras del Barça, trasladando a su tejado la posibilidad de que regresen a la selección.

Con seis puntos de seis posibles y líder del grupo, España pretende consolidar ese primer puesto que clasifica para la final a cuatro y permite aspirar a uno de los dos billetes olímpicos. Para ello se medirá a Italia en Salerno el 27 de octubre y a Suiza en Zúrich el 31 de octubre. Para ello, las convocadas y el cuerpo técnico se concentrarán el lunes 23 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, con la primera sesión de entrenamiento ese mismo día a puerta abierta para el público.

-Las 23 convocadas:

Porteras: Misa Rodríguez (Real Madrid), Cata Coll (Barcelona) y Enith Salón (Valencia).

Defensas: Ona Batlle (Barcelona), Irene Paredes (Barcelona), Ivana Andrés (Real Madrid), Laia Aleixandri (Manchester City), María Méndez (Levante), Oihane Hernández (Real Madrid) y Olga Carmona (Real Madrid).

Centrocampistas: Tere Abelleira (Real Madrid), Aitana Bonmatí (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona), Jenni Hermoso (Pachuca), Maite Oroz (Real Madrid) y Anna Torrodà (Levante).

Delanteras: Salma Paralluelo (Barcelona), Athenea del Castillo (Real Madrid), Esther González (Real Madrid), Mariona Caldentey (Barcelona), Inma Gabarro (Sevilla), Amaiur Sarriegi (Real Sociedad) y Lucía García (Manchester United).

