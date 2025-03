En un reducto histórico de masculinidad como es el fútbol, Carlota Planas (Barcelona 1992) llegó para cambiar sus reglas. Los días estivales se complican para ... ella y su agenda está apretada al máximo. Y no es para menos. La catalana, que fue jugadora de fútbol sala y posteriormente periodista, y a la que Forbes incluyó en su lista de jóvenes talentos de 2022, es la primera mujer en dirigir una agencia de representación de jugadoras en España.

Atiende una larga llamada desde la Ciudad Condal pero en unos días puede que vuele a Nueva Zelanda si España continúa haciendo historia en el Mundial femenino. Es lo que tiene ser agente de futbolistas féminas de élite en seis países diferentes en época de movimientos en el mercado y controles financieros. La líder de Unik Sports Management impulsa una industria en auge y busca que la profesionalización sea una realidad al menos para sus representadas.

–¿Es rentable el fútbol femenino?.

–Actualmente sí. Para las marcas, apoyar a una jugadora ha pasado de ser una moda o un acto de responsabilidad social a un negocio. Antes íbamos con un discurso basado en valores, ahora con números y campañas efectivas. El crecimiento es global. Las marcas nos buscan y conocen a las futbolistas. El fútbol femenino ya no es novedad, sino una realidad.

–El panorama ha cambiado mucho en los últimos años.

–Cuando empecé en esto hace seis años era casi imposible que una marca deportiva apostara por alguna jugadora. De hecho no había casi ni retransmisiones por televisión para seguirlas. Como anécdota te diré que una de mis representadas, internacional con la selección, me pidió unas botas y las marcas se negaron. Se las tuve que comprar yo porque me daba vergüenza decirle que no había patrocinio. Y hoy en día tiene un contrato importantísimo.

–¿Cual cree que ha sido el detonante?.

–La clave es la visibilidad, el producto hasta hace unos años era casi invisible. Se ha visto que el fútbol femenino cuando ha sido mostrado para que la audiencia lo consuma, lo hace y repite. Es, junto a las redes sociales, el factor que ha cambiado el panorama, lo mismo que ocurrió con el fútbol masculino, que antes no era lo que es ahora....

–No creo que éste sera un espejo en el que mirarse ¿no?.

–Es un error compararlos todo el rato, llevamos medio siglo de desventaja y cada uno tiene su camino. Ellas no piden equiparar salarios y son conscientes de que no generan lo mismo, lo que se quiere son las mismas oportunidades para saber hasta dónde pueden llegar. Tampoco podemos pasar de la nada al todo.

«Aún queda mucho por trabajar»

–¿Qué objetivo se marca?.

–Seguir ayudándolas a lograr el sueño con el que empezaron y hacer que puedan ser profesionales con un sueldo que les de para vivir. Hace unos años muchas no llegaban a ganar 300 euros, ni contaban con los materiales necesarios o las infraestructuras. Aún queda mucho por trabajar en los clubes como son las condiciones de descanso, viajes o superficie en las que se juega para reducir las lesiones graves pero se va avanzando. Para mí es un orgullo seguir creando referentes femeninos dentro y fuera del campo.

–En la actual España femenina tiene como referentes a Mariona Caldentey y Cata Coll, sin embargo otras como Patri Guijarro, Lola Gallardo o Claudia Pina no están en el Mundial por decisión propia tras el conflicto con el seleccionador. ¿Cómo le afecta?.

–Cualquier atleta soñaría con ir a una cita así, donde su reconocimiento y visibilidad se multiplica a nivel deportivo y comercial, pero ellas han considerado que se deben sacrificar para lograr un bien mayor en el futuro y lo respeto. Mi estrategia se basa en apoyarlas y asesorarlas. Lo más importante es que se respeten entre ellas.

- Todas ellas del Barça, igual que muchas de las grandes futbolistas que estamos viendo en la actual cita mundialista. ¿Qué importancia tiene este club en el crecimiento de la industria del fútbol femenino?

- Es un ejemplo de cómo hacer las cosas bien y ha demostrado que apostando e invirtiendo se pueden sacar muy buenos resultados. La única sección rentable del club es la femenina. Todas son profesionales y marca el camino a seguir como ya ha hecho el Real Madrid, cuya entrada también ha cambiado nuestra Liga. El fútbol femenino engancha y es el futuro, no lo digo solo yo sino también entidades como FIFA, UEFA o Concacaf, que invierten en él.