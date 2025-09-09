Extremadura y Cacereño Atlético jugarán la final

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Copa de Extremadura de fútbol femenino ya tiene finalistas. El Extremadura CF y el Cacereño Atlético se medirán por el título el próximo domingo, 14 de septiembre, en horario y sede aún por determinar. El conjunto almendralejense logró el pase al duelo definitivo tras vencer en su partido de semifinales al Sport Extremadura B por 2-1. Por su parte, el filial verdiblanco se impuso al CD La Roca en la tanda de penaltis, después de que se llegara al término de los 90 minutos con empate a uno.