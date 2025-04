Pancarta de España y Suecia: «Se acabó. Nuestra lucha es una lucha global»

Amador Gómez Madrid Viernes, 22 de septiembre 2023, 18:49 | Actualizado 21:24h. Comenta Compartir

«Se acabó. Nuestra lucha es una lucha global», fue el lema mostrado este viernes al mundo por las futbolistas españolas y suecas, exhibido en una pancarta desplegada sobre el terreno de juego por ambas selecciones antes del inicio del partido disputado en Gotemburgo. Tal y como estaba anunciado, las campeonas del mundo y las primeras clasificadas en el ranking de la FIFA acordaron recurrir al famoso hashtag #SeAcabó para reforzar con un mensaje tan contundente y, en un encuentro de repercusión universal, la lucha de las españolas por la igualdad y los derechos de la mujer, con el respaldo de compañeras en todo el planeta.

La capitana de Suecia, Kosovare Asllani, desveló la víspera que la selección nórdica iba a llevar a cabo en los prolegómenos del partido una acción reivindicativa junto a las españolas, «que están abriendo puertas para las generaciones que vienen», aunque no quiso adelantar cómo sería escenificada. El misterio se desveló a escasos minutos del pitido inicial, cuando las futbolistas, unidas por la misma causa, mostraron la mencionada pancarta, inmediatamente después de que las titulares españolas posasen para los fotógrafos con el puño izquierdo en alto. Las jugadoras españolas, además, saltaron al césped con muñequeras en las que aparecía escrito el mismo lema, utilizado por las campeonas del mundo desde los primeros comunicados de apoyo a Jenni Hermoso, ausente en Gotermburgo porque Montse Tomé decidió «protegerla», en palabras de la seleccionadora.

La afición sueca presente en el estadio Gamla Ullevi también quiso mostrar su respaldo a las jugadoras de la selección española. En la grada se mostraron mensajes de ánimo a Jenni Hermoso y a todas las futbolistas del equipo nacional. «Se acabó», también rezaba la pancarta más grande desplegada por los seguidores locales. «Con vosotros, Jenni y La Roja», se podía leer a su lado en otra más pequeña, escrita en español, con las banderas de España y de Suecia, mostrada por un grupo de aficionadas nórdicas.

Las campeonas del mundo, que eliminaron a Suecia en las semifinales del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, también recibieron una sonora ovación por parte del público cuando saltaron al campo a calentar. Más atronadora incluso que la que recibió la selección local. «España está siendo una inspiración para otros países que han pasado por lo mismo y no han tenido el coraje de las españolas. Esta no es una cuestión deportiva, sino una cuestión de toda la sociedad», proclamó el jueves, «orgullosa» de las futbolistas españolas, Kosovare Asllani, en un mensaje que es compartido por deportistas de todos los rincones del globo.

«Dignificar la profesión»

«Es un gran triunfo de jugadoras que se merecen lo mejor. Las he dicho que hoy es un día que han dignificado la profesión que tanto disfrutan. Son jugadoras que disfrutan con lo que hacen y me he sentido feliz viéndolas disfrutar tras una semana complicada», destacó Montse Tomé tras la victoria 'in extremis' lograda por España, gracias a un penalti. «Las jugadoras han conseguido encontrarse en el campo, que es donde mejor se sienten. En mi caso, yo tenía confianza en el trabajo y sentía que podíamos cambiar esta energía. Las jugadoras salieron competitivas desde el pitido inicial», se congratuló quien fuera ayudante del destituido Jorge Vilda, por fin sonriente tras estar completamente abatida durante la conferencia de prensa que ofreció en solitario la tarde del jueves.

«Por fin hemos vuelto a jugar. Han sido días difíciles para todos. Unas no querían venir (a a la selección), otra sí... pero somos un verdadero equipo y queremos representar a nuestro país de la mejor manera posible. Esperemos que los cambios que se están produciendo continúen. Me quedo con la actitud del equipo, con las ganas. Estábamos muy cansadas, casi no hemos dormido, pero el equipo se ha vaciado», subrayó la autora del primer gol, Athenea del Castillo.