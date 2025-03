Una celebración icónica de Alexia Putellas, emblema y capitana de oro del Barça

Isaac Asenjo Madrid Sábado, 25 de mayo 2024, 21:34 Comenta Compartir

Entró en el descuento y marcó en el 95. Celebró con rabia y se quitó la camiseta, dejando la fotografía de la final de San Mamés, público al que reverenció tras finiquitar al Lyon. Cuando parecía que no había tiempo para más, a la de Mollet del Vallès siempre le queda rato para la ambición y la venganza. «No he pensado en nada, me he vuelto loca, la emoción por marcar un gol en una final de Champions... No te puedes controlar, me he vuelto loca», dijo a pie de campo ante los micrófonos de DAZN.

En los últimos tiempos ha tenido menos continuidad de la deseada, especialmente por alguna que otra lesión en su rodilla, pero la doble Balón de Oro catalana es uno de los emblemas del Barça. Con la tercera Champions suma 30 trofeos con la entidad, por lo que es la futbolista con más títulos en la historia del club. «Cada minuto de trabajo, todo el sacrificio de todo vale la pena, y ya no te lo digo después del partido, sino entrando al estadio ya valía la pena», destacó la capitana recién renovada por dos temporadas.

Tres finales perdidas ante el Lyon era demasiado para un equipo que tiene en sus filas a las dos últimas reinas planetarias del fútbol femenino, y que mantienen intacto el apetito voraz por seguir su colección de títulos. «Cuando empiezas la temporada, ya te mentalizas que el objetivo es llegar en esta situación. Al principio de temporada lo que haces es coger ritmo y conexiones para llegar a los últimos meses, donde se decide todo, con opciones a ganar todo», comentó la jugadora blaugrana, que destacó haber cumplido un sueño con este triunfo. Así, describió este éxito como algo «muy importante» para ella y la plantilla culé. «Mi objetivo siempre ha sido continuar haciendo historia del Barça. Esto da sentido a todo lo que haces», finalizó la decisiva jugadora.

