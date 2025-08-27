Cáceres acoge este sábado el I Torneo 'Ciudad Europea del Deporte'

R. H. Badajoz Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:00 Comenta Compartir

Cáceres acoge este sábado, 30 de agosto, el I Torneo 'Ciudad Europea del Deporte' con el Cacereño Femenino y el Real Madrid B como protagonistas.

El choque se ha presentado esta mañana en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Cáceres y se disputará a las 19:00 horas, en los Campos Manuel Sánchez Delgado (Pinilla).

El primer teniente alcalde, Emilio Borrega, ha animado a la ciudadanía a respaldar al equipo; «no hay mejor plan deportivo para un sábado que disfrutar de este partido de primer nivel, que además servirá como preparación antes del inicio de la Liga la próxima semana».

Asimismo, Borrega, ha agradecido al club que el trofeo lleve el nombre de la candidatura porque «es gran un reconocimiento a Cáceres; a un proyecto, el de Ciudad Europea del Deporte 2026, del que muy pronto, en este próximo mes de septiembre, esperamos recibir buenas noticias».

En la presentación han intervenido también Ernesto Sánchez, director deportivo y entrenador del club, y Tatiana, capitana del equipo y embajadora de la Capitalidad Europea del Deporte de Cáceres en 2026.

Ernesto Sánchez ha indicado que «la entrada es gratuita porque lo que esperamos es que se enganche mucha gente a este fútbol femenino de primer nivel». Por su parte, Tatiana ha afirmado que «este sábado es un partido importante y ojalá, sumando el esfuerzo de todos, se consiga ese título de Cáceres Ciudad Europea del Deporte en 2026».

Cabe recordar que, en el próximo mes de septiembre se conocerá si la ciudad de Cáceres obitene dicho título