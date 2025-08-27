HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tatiana Fernández, Ernesto Sánchez y Emilio Borrega. Ayuntamiento de Cáceres
Fútbol Femenino

Cáceres acoge este sábado el I Torneo 'Ciudad Europea del Deporte'

El evento consistirá en un partido que disputarán el Cacereño Femenino y el Real Madrid B

R. H.

Badajoz

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:00

Cáceres acoge este sábado, 30 de agosto, el I Torneo 'Ciudad Europea del Deporte' con el Cacereño Femenino y el Real Madrid B como protagonistas.

El choque se ha presentado esta mañana en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Cáceres y se disputará a las 19:00 horas, en los Campos Manuel Sánchez Delgado (Pinilla).

El primer teniente alcalde, Emilio Borrega, ha animado a la ciudadanía a respaldar al equipo; «no hay mejor plan deportivo para un sábado que disfrutar de este partido de primer nivel, que además servirá como preparación antes del inicio de la Liga la próxima semana».

Asimismo, Borrega, ha agradecido al club que el trofeo lleve el nombre de la candidatura porque «es gran un reconocimiento a Cáceres; a un proyecto, el de Ciudad Europea del Deporte 2026, del que muy pronto, en este próximo mes de septiembre, esperamos recibir buenas noticias».

En la presentación han intervenido también Ernesto Sánchez, director deportivo y entrenador del club, y Tatiana, capitana del equipo y embajadora de la Capitalidad Europea del Deporte de Cáceres en 2026.

Ernesto Sánchez ha indicado que «la entrada es gratuita porque lo que esperamos es que se enganche mucha gente a este fútbol femenino de primer nivel». Por su parte, Tatiana ha afirmado que «este sábado es un partido importante y ojalá, sumando el esfuerzo de todos, se consiga ese título de Cáceres Ciudad Europea del Deporte en 2026».

Cabe recordar que, en el próximo mes de septiembre se conocerá si la ciudad de Cáceres obitene dicho título

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga
  2. 2 Un hombre de 82 años fallece en el canal de baños de La Isla de Plasencia tras un posible resbalón
  3. 3 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  4. 4 La Policía Nacional mantiene una operación en curso en la barriada pacense de Suerte de Saavedra
  5. 5 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  6. 6 Investigan a un vecino de Madrid por provocar el incendio que quemó 1.100 hectáreas en Burguillos del Cerro
  7. 7 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  8. 8 Calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
  9. 9 A prisión un hombre que robaba en coches aparcados en un parking y publicarlo en redes sociales
  10. 10 Las playas favoritas de los extremeños en Portugal, bajo alerta marítima para bañistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cáceres acoge este sábado el I Torneo 'Ciudad Europea del Deporte'

Cáceres acoge este sábado el I Torneo &#039;Ciudad Europea del Deporte&#039;