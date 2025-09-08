HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 7 de septiembre, en Extremadura?
1ª RFEF FEMENINA

El Cacereño saca un punto de mérito

El equipo de Ernesto Sánchez inicia la competición sumando en un campo difícil ante uno de los aspirantes

REDACCIÓN

Badajoz.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

El Cacereño Femenino inició la competición en Primera RFEF sumando un punto a domicilio ante uno de los rivales fuertes de la competición, el ... SE AEM, que aspira a ocupar una de las plazas que dan derecho a disputar el playoff, en el que ya estuvieron el curso pasado.

