El Cacereño saca un punto de mérito

El Cacereño Femenino inició la competición en Primera RFEF sumando un punto a domicilio ante uno de los rivales fuertes de la competición, el ... SE AEM, que aspira a ocupar una de las plazas que dan derecho a disputar el playoff, en el que ya estuvieron el curso pasado.

Las extremeñas firmaron tablas (0-0) en un escenario histórico y de excepción, el Camp D'Esports de Lleida. Las pupilas de Ernesto Sánchez iniciaron el duelo sin ningún tipo de complejo, disponiendo de una ocasión muy clara de adelantarse en el marcador cuando apenas se habían disputado un par de minutos. Un disparo de Carrillo obligó a la intervención de la guardameta local para evitar el primer tanto. En el minuto 11, Yorladiz estuvo cerca de aprovechar una aproximación de las visitantes en el primer palo, pero su remate se marchó desviado. Las cacereñas llegaron incluso a ponerse por delante, pero el tanto de Lezcano terminó siendo anulado. La mejor noticia fue que las extremeñas estaban siendo capaces de contener a nivel ofensivo a sus rivales, que no encontraban una vía para inquietar a Delia Baz.

En la segunda mitad se invirtió el guion de los primeros compases, ya que fue la meta del Cacereño Femenino la que tuvo que emplearse a fondo en el minuto 48 para evitar el primer gol. A partir de ahí se intercalaron varias oportunidades con poco peligro en fases de mucho control. Yorladiz y Sara Carrillo contaron con opciones para el bloque verdiblanco, mientras que Evelyn lo intentó para el SE AEM, que trataba de estirarse buscando la portería contraria.

Todo apuntaba a las tablas, pero cuando se cumplía el minuto 90, Ida estuvo a punto de dar los tres puntos a las visitantes anticipándose en el primer palo a la salida de un córner.