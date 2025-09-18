El Cacereño Femenino sucumbe en su faceta más señera

A Ernesto Sánchez le preocupa relativamente que en tres partidos oficiales el Cacereño Femenino no haya perforado la portería rival. Le inquieta ... con moderación que su equipo sume un punto de seis posibles en los albores del curso. Pero si hay algo que le irrita especialmente al técnico extremeño es que su escuadra se muestre vulnerable en el balance defensivo, especialmente en las jugadas de estrategia.

Ahí reside una de las fortalezas de su filosofía de juego y de una identidad que imprime con abnegado esfuerzo a sus plantillas. Y en esa faceta, precisamente, es donde ha fallado estrepitosamente. Primero en el descuento del partido de primera ronda del torneo de la Copa de la Reina ante el Sport Extremadura, encajando un tanto en un balón colgado al área, una situación de partido trabajada hasta el paroxismo. Bien es cierto que su homólogo, Juan Carlos Antúnez, es otro consumado estratega en esos menesteres, capaz de convertir esa vertiente en un fértil vergel de puntos, hasta el punto que su equipo rompió de esa manera las tablas y consumó el jaque mate.

Ese lapsus llevó aparejadas unas consecuencias demoledoras al caer a las primeras de cambio en una competición que tantas alegrías brindó a su afición como la revelación del curso pasado, llegando a cuartos de final. Sin embargo, lo más frustrante para el técnico cacereño es que lejos de ser una excepción contó con una réplica en la segunda jornada liguera, en Pinilla, ante el Valencia. De nuevo, a pocos instantes del pitido final, de una falta lejana nacía la jugada que birlaba los tres puntos al conjunto extremeño, al que le ganaron la espalda en el segundo palo y luego una serie de rechaces desafortunados dejaron el esférico franco para que Mascarell estableciera el 0-1 sin tiempo para la reacción. «Me voy enfadado, porque nos han ganado a nuestra manera», resaltaba un Ernesto Sánchez visiblemente molesto al claudicar en un terreno muy de su escuela.

Y no se mordió la lengua a la hora de darle un toque de atención a sus futbolistas, algo tibias en esos momentos claves. «Que la gente empiece a espabilar, que esto ya es competición, que no hay opciones de pretemporada ni probaturas. En una liga dura como la de este año hay que estar muy concentradas durante todo el partido».

Para el entrenador del Cacereño Femenino el duelo frente al conjunto che era de empate a cero y una mala gestión en esa jugada mandó al traste lo cosechado durante la contienda, «hemos cometido un error grave que en esta categoría no puedes tener». Es consciente de que en ataque les cuesta y escasean las ideas para generar ocasiones y por ello adquiere una importancia extra no conceder atrás: «hay que volver a hacer el equipo sólido y, desde el 0-0, ir haciendo puntos hasta que volvamos a tener frescura y chispa en zona ofensiva».

Este guion no es nuevo para el Cacereño Femenino, que en la 2024/25 tuvo que esperar hasta la sexta jornada para celebrar el primer triunfo y, en la anterior, ganó el duelo inaugural, pero luego encadenó siete jornadas consecutivas sin vencer.