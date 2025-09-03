HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Descarrila el funicular de Gloria y deja al menos tres muertos y una veintena de heridos en Lisboa
Rosa Montes, Ernesto Sánchez, Eduardo Hormigo y varias jugadoras con Tatiana al frente en la presentación del Cacereño. CACEREÑO FEMENINO
Primera RFEF Femenina

El Cacereño arranca con ilusiones renovadas

El equipo de Ernesto Sánchez escenifica su puesta de largo con mucha caras nuevas y el nacimiento de su primera peña Las Guardianas del Decano

R. H.

Badajoz

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:24

El Cacereño Femenino afronta una nueva temporada con muchas novedades en su plantilla y un acontecimiento muy especial en lo social como es el nacimiento de su primera peña Las Guardianas del Decano.

El club verdiblanco oficializó su puesta de largo en el Hotel Barceló Cáceres V Centenario con la presencia de su presidenta Rosa Montes, el técnico Ernesto Sánchez, la capitana Tatiana Fernández al frente de varias jugadoras y el representante de la peña Eduardo Hormigo.

Ernesto Sánchez valoraba muy positivamente la iniciativa de Las Guardianas del Decano. «Para nuestro crecimiento es algo vital que esa masa social cada vez vaya aumentando, eso nos dará alas para llegar a cotas cada día más altas», destacó. «Hay una cosa que se ha quedado en el tintero y es la educación con la que ellos han ido tanto a Logroño como a Vitoria. Creo que además de ser peñistas y fieles seguidores del Cacereño Femenino son papás de niñas de la cantera y la educación que han transmitido a sus hijas ha sido increíble», expuso Tatiana Fernández al respecto del apoyo de este grupo de fieles incondicionales.

El Cacereño se estrena este domingo en Lérida ante el AEM (12.30 horas) en una temporada muy exigente en la que parte con los pies en el suelo, pero sin descartar nada. «Va a ser una temporada tremendamente difícil. Va a haber cuatro descensos en un grupo de 14, que es que es una salvajada», subrayaba el técnico cacereño. «Nosotras podemos estar de acuerdo o no con el formato, por nuestra parte solo queda trabajar e intentar que los resultados se den lo antes posible. Ya vimos que el año pasado, quizás, tardamos un poquito en que los resultados positivos llegaran, pero fíjate cómo terminamos», añadía la capitana.

Y es que pese a los dos últimos playoff de ascenso disputados por el Cacereño, Ernesto Sánchez es muy consciente de que cada curso el nivel del grupo es mayor y asume la realidad de un club modesto como el Cacereño. «Quiero dejarlo muy claro, el objetivo número uno es evitar el descenso». Aunque remarcaba el mérito de competir en una categoría como la Primera RFEF y representar con honores a toda la región. «Estamos a un paso de la Liga F y somos el único club de fútbol de Extremadura que puede decir que está en esa tesitura, así que eso invita a que tengamos una realidad de lo que hay en Extremadura y que para nosotros es un orgullo», apuntó.

La plantilla ha sufrido una transformación profunda con nueve caras nuevas con la llegada de las defensas Cora Jiménez (Guiniguada), Bella (Rayo Vallecano) y Victoria Arévalo (filial), las centrocampistas Yui (Logroño), Sara Pérez (Villanovense), Aya Hotusmi (Tsukuba) y Akari y las atacantes Ida (Sporting de Huelva) y Sara Carrillo (Alavés). Por su parte, causaron baja Lucía Boyero (Albacete), Toro (Alhama), Alba (Atlético B), Adela (Eibar), Macías (Villarreal), Bárbara Santibáñez (Getafe), Nora (Osasuna), Natalia Montilla (Betis), Anna Cola y Ranna.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2

    Las cintas brillantes, nuevo método de lucha de los vecinos del Casco Antiguo de Badajoz contra una plaga
  3. 3

    Los primeros huéspedes del hotel Hilton de Cáceres: «Nos han puesto la alfombra roja nada más llegar»
  4. 4 Los mercadillos más famosos de Portugal a un paso de Extremadura
  5. 5 El Spielberg extremeño: un niño cacereño convierte la historia de Altamira en una película con Playmobil
  6. 6 Un acertante de la Bonoloto gana más de 44.000 euros este martes en Extremadura
  7. 7

    La Policía Nacional interviene en una reyerta en San Roque
  8. 8

    Dos reservas y 18 trabajadores: así es el primer día del hotel Hilton de Godoy de Cáceres
  9. 9 Dos heridos tras sufrir un atropello en Mérida
  10. 10 Tiendas y supermercados abiertos el 8 de septiembre: el único Mercadona que abre el Día de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Cacereño arranca con ilusiones renovadas

El Cacereño arranca con ilusiones renovadas