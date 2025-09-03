El Cacereño arranca con ilusiones renovadas

R. H. Badajoz Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

El Cacereño Femenino afronta una nueva temporada con muchas novedades en su plantilla y un acontecimiento muy especial en lo social como es el nacimiento de su primera peña Las Guardianas del Decano.

El club verdiblanco oficializó su puesta de largo en el Hotel Barceló Cáceres V Centenario con la presencia de su presidenta Rosa Montes, el técnico Ernesto Sánchez, la capitana Tatiana Fernández al frente de varias jugadoras y el representante de la peña Eduardo Hormigo.

Ernesto Sánchez valoraba muy positivamente la iniciativa de Las Guardianas del Decano. «Para nuestro crecimiento es algo vital que esa masa social cada vez vaya aumentando, eso nos dará alas para llegar a cotas cada día más altas», destacó. «Hay una cosa que se ha quedado en el tintero y es la educación con la que ellos han ido tanto a Logroño como a Vitoria. Creo que además de ser peñistas y fieles seguidores del Cacereño Femenino son papás de niñas de la cantera y la educación que han transmitido a sus hijas ha sido increíble», expuso Tatiana Fernández al respecto del apoyo de este grupo de fieles incondicionales.

El Cacereño se estrena este domingo en Lérida ante el AEM (12.30 horas) en una temporada muy exigente en la que parte con los pies en el suelo, pero sin descartar nada. «Va a ser una temporada tremendamente difícil. Va a haber cuatro descensos en un grupo de 14, que es que es una salvajada», subrayaba el técnico cacereño. «Nosotras podemos estar de acuerdo o no con el formato, por nuestra parte solo queda trabajar e intentar que los resultados se den lo antes posible. Ya vimos que el año pasado, quizás, tardamos un poquito en que los resultados positivos llegaran, pero fíjate cómo terminamos», añadía la capitana.

Y es que pese a los dos últimos playoff de ascenso disputados por el Cacereño, Ernesto Sánchez es muy consciente de que cada curso el nivel del grupo es mayor y asume la realidad de un club modesto como el Cacereño. «Quiero dejarlo muy claro, el objetivo número uno es evitar el descenso». Aunque remarcaba el mérito de competir en una categoría como la Primera RFEF y representar con honores a toda la región. «Estamos a un paso de la Liga F y somos el único club de fútbol de Extremadura que puede decir que está en esa tesitura, así que eso invita a que tengamos una realidad de lo que hay en Extremadura y que para nosotros es un orgullo», apuntó.

La plantilla ha sufrido una transformación profunda con nueve caras nuevas con la llegada de las defensas Cora Jiménez (Guiniguada), Bella (Rayo Vallecano) y Victoria Arévalo (filial), las centrocampistas Yui (Logroño), Sara Pérez (Villanovense), Aya Hotusmi (Tsukuba) y Akari y las atacantes Ida (Sporting de Huelva) y Sara Carrillo (Alavés). Por su parte, causaron baja Lucía Boyero (Albacete), Toro (Alhama), Alba (Atlético B), Adela (Eibar), Macías (Villarreal), Bárbara Santibáñez (Getafe), Nora (Osasuna), Natalia Montilla (Betis), Anna Cola y Ranna.

Temas

Fútbol femenino