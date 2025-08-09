Es obvio que el fútbol femenino tiene cada vez más presencia, visibilidad e interés entre los amantes de este deporte. Badajoz, hasta hace poco tiempo, ... fue referente con el ya extinto Santa Teresa, dirigido por aquel entonces por Juan Carlos Antúnez. Mucho han cambiado las cosas en estos últimos años, pero el técnico pacense sigue siendo una de las figuras destacadas de esta disciplina a nivel regional, dentro de un joven e ilusionante equipo, el Sport Extremadura.

El 9 de junio de 2021 nació este valiente proyecto, impulsado por profesionales y por caras conocidas del fútbol femenino en la ciudad, como es la de Antúnez. Los comienzos nunca son fáciles, y es que el club quiso sentar las bases deportivas e institucionales empezando desde Primera Regional Femenina. En su año de debut logró el ascenso a Tercera RFEF y, tras dos intentos fallidos, esta última temporada ha conseguido arrasar en la categoría y ascender a Segunda RFEF, el tercer escalón. Además, también participarán por primera vez en su corta pero intensa historia en la Copa de la Reina.

El escenario y las aspiraciones empiezan a cambiar y, por ello, el entrenador del club verdinegro, con una notoria experiencia en estos menesteres, da sus primeras impresiones tras confeccionar la plantilla e iniciar los entrenamientos, y habla sobre los objetivos de cara al estreno en la división de bronce.

Tras un ascenso, es lógico pensar que una gran parte de la plantilla del año anterior se mantendría siguiendo una línea continuista, pero la diferencia entre ambos campeonatos ha hecho que solamente nueve jugadoras sigan en el proyecto de cara a la temporada 2025/26. Esto ha obligado a hacer numerosas incorporaciones durante el mercado, hasta llegar a un plantel de 21 futbolistas para la primera plantilla actualmente. «Teníamos el mercado visto, porque el ascenso desde febrero/marzo estaba bastante encarrilado. Personalmente me muevo mejor y me siento más cómodo en este mercado y en estas categorías por mis dos etapas anteriores en el fútbol femenino», afirma.

El míster confiesa que ha sido una carrera de fondo suplir todas las salidas de la temporada pasada y que han focalizado en «buscar perfiles» antes que «nombres».

Sobre las metas deportivas de cara al próximo curso, Antúnez ha sido claro y contundente a pesar de ser un terreno inexplorado para la entidad. «Lo normal sería decir que nos queremos asentar en la categoría, pero la realidad es que el equipo está hecho con miras para estar arriba. A pesar de que el salto es muy diferencial. Queremos estar ahí, somos un club humilde pero ambicioso. Tenemos el salto controlado, hemos hecho las incorporaciones en base a eso», afirma.

«Cuento con más recursos y facilidades ahora en Segunda RFEF que los que tenía en el Santa Teresa en mi anterior etapa en primera división» Juan Carlos Antúnez Entrenador del Sport Extremadura

Juan Carlos Antúnez destacó que los cambios tras este ascenso no solamente se van a notar en los partidos y en la calidad de las jugadoras, sino que ya lo está percibiendo en el día a día en las primeras sesiones de pretemporada. «El año pasado le pedía cosas a las jugadoras que a lo mejor no me las podían dar. El grado de exigencia era demasiado alto para las pretensiones que tenían ellas», expresa.

«Ahora es la jugadora la que demanda cosas. En la vuelta de vacaciones siempre teníamos problemas, este año en las primeras sesiones se ha visto un nivel físico y de autoexigencia brutal, no dejan de prepararse en las vacaciones por su cuenta».

En cuanto a la solidez institucional, destaca la figura del presidente de la entidad, Fernando Pons, quien confió precisamente en él en el momento de nacimiento del proyecto para ejercer labores tanto de director deportivo como de entrenador. «Fernando confía en mí para todo lo que tenga que ver con lo deportivo, aunque hablamos todos los días varias veces para intercambiar opiniones de más cosas que rodean al club y que se puedan mejorar», declara.

Y es que aunque en el fútbol sea mejor eso de sin prisa pero sin pausa, es inevitable mirar a medio-largo plazo, a lo que el técnico responde que «no hay techo, el techo real es el que nos marque el proyecto en sí. No tenemos prisa, pero sí una solidez deportiva e institucional. El mayor techo es el cambio de mentalidad y el salto a la profesionalidad». Badajoz ya tuvo su época dorada con el Santa Teresa en la antigua Liga Iberdrola, pero el fútbol femenino ha evolucionado y crecido exponencialmente en los últimos años. «Cuento con más recursos y facilidades ahora en Segunda RFEF que los que tenía en el Santa Teresa en mi anterior etapa en primera división».

El Cacereño, actual referente

Actualmente, la referencia en la región es el Cacereño, que se encuentra en Primera RFEF Femenina, la antesala a la Liga F. «Cáceres lleva trabajando muy bien mucho tiempo. Con recursos limitados siempre está ahí arriba y Badajoz tiene que equilibrarse con eso, ya no nosotros como club, sino como ciudad, que es la más importante de Extremadura».

Por último, y al hilo de esto, sobre cómo ve la situación de esa disciplina a nivel local comenta que «Badajoz puede tener un equipo en la máxima categoría del fútbol femenino, cumple los requisitos. Estando en esa categoría vendría mucha más gente a vernos. Ojalá pasemos dos rondas en la Copa de la Reina y pueda venir un equipo grande. La afición ha aumentado y ahora no hay club referente en la provincia», concluye.

El club verdinegro comenzará su andadura en Segunda RFEF el próximo 7 de septiembre jugando como local en el Viejo Vivero recibiendo al Pozuelo.