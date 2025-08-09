HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Antúnez (en el centro) durante un entrenamiento. Sport Extremadura

Juan Carlos Antúnez

Segunda RFEF Femenina
«Badajoz puede tener un equipo en Liga F»

El entrenador extremeño afronta el estreno del equipo en Segunda RFEF con la ambición de pelear en la parte alta de la tabla

Daniel Soleto

Badajoz

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:55

Es obvio que el fútbol femenino tiene cada vez más presencia, visibilidad e interés entre los amantes de este deporte. Badajoz, hasta hace poco tiempo, ... fue referente con el ya extinto Santa Teresa, dirigido por aquel entonces por Juan Carlos Antúnez. Mucho han cambiado las cosas en estos últimos años, pero el técnico pacense sigue siendo una de las figuras destacadas de esta disciplina a nivel regional, dentro de un joven e ilusionante equipo, el Sport Extremadura.

