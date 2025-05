La ambición de Alexia no tiene techo en una España con «mentalidad ganadora»

Isaac Asenjo Madrid Lunes, 8 de abril 2024, 11:00 | Actualizado 16:09h. Comenta Compartir

Regresó 157 días después a un grupo que desde que hizo cumbre en la cima mundial del fútbol femenino no deja que ningún rival le meta mano ni le discuta la posesión de un esférico con el que solventa sus duelos con brillantez y mucha confianza. Alexia Putellas volvió a vestirse de corto tras cinco meses huérfanos con España en la región flamenca de Lovaina, con el bloque que dirige desde el banquillo Montse Tomé desde un prisma distinto al que venía siendo habitual en sus últimos compromisos con la campeona del mundo.

La de Mollet del Vallès se enfundó la elástica de La Roja con un rol de liderazgo reivindicativo tras la baja por lesión de la brújula de Aitana Bonmatí en el siete que le endosó la selección española a Bélgica, en lo que fue el primer envite rumbo a la Eurocopa femenina que en 2025 tendrá lugar en Suiza. La centrocampista catalana, doble Balón de Oro, fue titular y aprovechó al máximo los 72 minutos que estuvo sobre el verde, donde se la vio volver a disfrutar con una excelente versión de ella misma, algo que pocas veces ha podido ofrecer esta jugadora diferencial en un curso complicado por las molestias que arrastra desde que salió de una lesión complicada, de una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda en julio de 2022. «Llevaba mucho tiempo necesitando sentir la adrenalina que me da competir», asegura la centrocampista del Barcelona en una charla con los medios oficiales de la Federación Española de Fútbol, en la que ahondo que trabaja «día a día para poder aportar al equipo» lo que tiene como jugadora y «poder conseguir los objetivos».

«Siempre quiere más, es una virtud. Tiene una gran ambición. Ha contribuido al éxito del equipo», dijo de ella Montse Tomé, que elogió el trabajo de su futbolista al igual que hizo su compañera Salma Paralluelo, autora de un triplete frente a las belgas. «Hace cosas mágicas; está volviendo y se está notando. Trabajo, liderazgo...nos guía a todas», dijo la veloz atacante del Barça.

Alexia volverá a tener la continuidad necesaria este martes, en el segundo escollo hacia la gran cita europea de selecciones frente a la República Checa en el Plantío de Burgos (La 1/ 19.00 horas), un rival a priori que parece bastante accesible para un equipo con una dinámica envidiable y que últimamente solo sabe ganar, ganar y volver a ganar. Por algo España es número 1 del ranking FIFA, campeona de la Liga de Naciones y es máxima favorita al oro en los Juegos Olímpicos de París. «Espero que en la Eurocopa también podamos hacer algo grande. Mientras sigamos con esa autocrítica y exigencia no vamos a tener techo. La mentalidad ganadora es uno de los pilares de este equipo, algo en lo que a lo mejor anteriormente éramos más débiles, pero ahora sin duda es una virtud», manifestó.

Lo mejor de la centrocampista azulgrana, pendiente aún de renovar con su club, con quien termina contrato el próximo 30 de junio, está por llegar después de una etapa en la que ha tenido que asumir un papel más complementario que de líder y jugadora franquicia tanto en la selección española como en Can Barça, donde la delicada situación económica mantiene en jaque su futuro. «El talento no se pierde y menos en ella, que es de las mejores del mundo», reflexionó Jenni Hermoso, una de sus grandes amigas en el fútbol junto a Irene Paredes, capitana de un equipo que se abstrae del escándalo en torno a Luis Rubiales y de cualquier acontecimiento extradeportivo acontecido en torno a la Federación Española de Fútbol. Un bloque que habla alto y claro sobre el césped y en el que Alexia vuelve a coger los máximos galones. «Si alguien te toma como referencia o inspiración es por lo que estás haciendo, por lo que hayas hecho, o por cómo eres. Me mantengo en ser yo misma, en ayudar, en trabajar, en tener claro cuál es la pasión que me mueve. Es ir aprendiendo e ir asumiendo estas situaciones que vienen, que es lo que hemos soñado siempre».

Alineaciones probables

España: Misa; Batlle, Codina, Aleixandri, Olga; Abelleira, Jenni Hermoso, Putellas; Athenea, Eva Navarro y Paralluelo.

República Checa: Votikova; Slajsova, Dedinova, Pochmanová, Bartoñová; Szewieczkova, Cahynová, Dubcová, Khyrova; Staskova y Cerna.

Árbitro: Jelena Cvetković (Serbia)

Televisión: La1 y en RTVE Play

Estadio: El Plantío (Burgos)

