Aitana Bonmatí: «Nadie me ha regalado nada, volvía a casa de entrenar a la 1 de la mañana»

En la mejor versión de España y del Barça hay un nombre que brilla con luz propia. Aitana Bonmatí (Sant Pere de Ribes, 1998) ejemplifica a la perfección el fútbol de toque que la sitúa como la mejor jugadora del mundo por su labor tanto en el club azulgrana como en la selección campeona del mundo. «Sé que nadie me ha dado nada para estar donde estoy. Todavía recuerdo que cuando volvía a casa de entrenar con mi padre, íbamos en transporte público y yo llegaba a casa a la 1 de la mañana. Tenía que salir corriendo del entrenamiento porque si no, perdíamos el tren. Ni siquiera pude ducharme en el campo de entrenamiento», recuerda en una entrevista en The Guardian tras haber ha levantado la primera Liga de Naciones con España.

«Fueron años difíciles pero la resiliencia de la que he hablado ha dado sus frutos. Cuando miro lo que he podido lograr, sé que no se debe a la suerte sino al arduo trabajo a lo largo de los años», explica la deportista al repasar su trayectoria con el diario británico hasta su llegada al fútbol profesional, donde tiene como meta el oro en los próximos Juegos Olímpicos de París y la Eurocopa de 2025 que se disputará en Suiza.

Competitiva, ganadora y ambiciosa, a sus 26 años es una de las grandes protagonistas del planeta fútbol después del gran curso que ha firmado con el Barça (triplete de Liga, Supercopa y Champions), con España (Mundial y Liga de Naciones) así como a título individual (The Best y Balón de Oro). «Tengo esa chispa dentro que me hace competir y entrenar cada día al más alto nivel. Además, todavía no tengo una Eurocopa ni una medalla olímpica. Aún quedan cosas que lograr. El día que no tenga ese hambre y ambición será el día en que me retire», sentenció la jugadora, acostumbrada a coleccionar premios. Recibió el trofeo de mejor jugadora de la Liga de Naciones después de su exhibición en la final, igual que antes lo había sido del Mundial y también de la Liga de Campeones.

Dentro y fuera de los terrenos de juego visibiliza varias causas sociales y políticas, ya sea en temas de salud mental, feminismo o en la lucha por profesionalizar la Liga Femenina. Cuando le preguntan por el antes y el después del fútbol español habla de una buena progresión, aunque señala que queda mucho todavía camino por recorrer: «He vivido el principio pero no diría el final porque aún quedan muchas cosas por avanzar». Aunque cuando piensa en su legado lo tiene claro y quiere que la recuerden «como una gran futbolista y que fue capaz de inspirar a mucha gente» y «alguien que tenía valores fuera del campo y que intentó hacer cambios a nivel social, para que los nombres de las futbolistas femeninas puedan llegar a más hogares».

La jugadora cuenta en la entrevista como se enamoró y comenzó en el fútbol: «Siempre he dicho que fue algo innato. Empecé a jugar en la escuela con los chicos porque entonces no había chicas jugando. Estaba jugando al fútbol solo en los terrenos de la escuela, así que pregunté si podía inscribirme en el equipo de fútbol de mi ciudad. Jugué cuatro o cinco años y me marché a otro. Sin embargo, en Cataluña existe la norma que como cadete ya no puedes jugar en equipos mixtos. Entonces tuve la suerte de que el Barcelona me firmase en ese momento», cuenta la deportista, que siempre tuvo claro que quería dedicarse al balompié aunque en el colegio, rodeada de niños, muchos no aceptaran que jugara mejor que ellos.

«Con los chicos había una cierta distancia y no siempre aceptaban que hubiese una chica en su equipo que jugaba igual o mejor que ellos. Jugar en el Barça siempre fue un sueño para mí, pero lo veía como imposible. Cuando llegué al club no vi un objetivo final porque era imposible verlo. Pensé que estaría unos años allí y luego tal vez iría a estudiar y a jugar a los Estados Unidos. De hecho, me inscribí para hacer exámenes y tuve conversaciones con la Universidad de Oregón, pero ahí me llamó el primer equipo y todo cambió». La futbolista no se olvida de la importancia de jugar en el club azulgrana, y agradece las herramientas ofrecidas para que las chicas puedan ser futbolistas profesionales: «Ha sido un club único y pionero porque realmente nos ha apoyado y creído en nosotras; hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos en las mejores condiciones. Esto era impensable no hace mucho».

Bonmatí explica que siempre se exige al máximo, y pocas veces está satisfecha con lo que hace, algo que debe aprender a gestionar. «Lo que siempre me ha caracterizado ha sido mi mentalidad. Nunca me he perdido un entrenamiento ni un partido. Mi mentalidad es clave para ser quien soy hoy en día», cuenta la superlativa centrocampista del Barça, que odia perder porque tiene un gen «supercompetitivo» a la vez que acepta tener una responsabilidad más allá de los terrenos de juego. «El talento es una cosa y se puede trabajar duro también, pero sin la mentalidad de sacrificio, de resiliencia, de lucha y de querer ser mejor cada día… no estaría donde estoy».

Pese a la importancia que tuvo ganar el Mundial en Australia y Nueva Zelanda con España el pasado verano, Aitana Bonmatí ha comentado el impacto del mismo a nivel social, poniendo en valor su rendimiento con el Barcelona: «No se lo debo todo a la Copa del Mundo. Ha tenido un gran impacto a nivel social. Todo esto ayuda, ganar siempre ayuda. Está claro que hubo un antes y un después. Para mí, nada ha cambiado en mi día a día. Es gratificante saber que soy un referente para mucha gente. Es por eso que trato de, además de todo lo que hago en el campo, ser reconocida por lo que hago fuera», afirma la catalana, firme defensora de la sociedad igualitaria y uno de los símbolos de una revolución moderna que no tiene marcha atrás.