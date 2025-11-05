HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Motocross

Extremadura se impone en la categoría MX 85

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

El Campeonato de España de Motocross por Autonomías celebrado en Mérida dejó buenas noticias para Extremadura. La selección extremeña ganó en la categoría de MX ... 85 por delante de Canarias y Cataluña. Los pilotos Aitor López, Mario García y Santiago Cordero demostraron ser el equipo más fuerte en la cilindrada pequeña para llevarse el triunfo en el circuito Vía de la Plata. En MX Élite no pudo subir a un podio completado por Cataluña, Andalucía y Canarias, pero su victoria en MX 85 le valió para ser tercera absoluta.

