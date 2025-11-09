El Diocesano y el Badajoz protagonizan un sábado redondo

Redacción BADAJOZ. Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Los equipos extremeños han firmado un sábado perfecto en la División de Honor Juvenil. Los dos conjuntos que entraron en liza, el Diocesano y el Club Deportivo Badajoz, consiguieron sendas victorias que refuerzan su moral y mejoran su situación en la tabla.

De especial mérito fue el triunfo del Diocesano, que logró su primera victoria de la temporada después de seis jornadas sin ganar y consigue salir del último puesto. El conjunto cacereño se impuso por 2-1 al Leganés en un partido que se decidió en la segunda parte. Dayron adelantó a los locales al aprovechar el rechace de un penalti que él mismo había lanzado. Poco después, el Leganés igualó el marcador con un tanto de Iker Bachiller desde los once metros. Pero el Diocesano no se rindió y encontró el premio en el tramo final: Ortega marcó el gol del triunfo tras un magnífico centro de Dayron.

También sonríe el CD Badajoz, que sumó tres puntos de oro al vencer por 0-1 al Trival Valderas en Alcorcón. El único tanto del encuentro lo anotó Leo López en el minuto 23, tras rematar en el primer palo un saque de esquina. Los pacenses pudieron ampliar la ventaja en la segunda mitad, especialmente con una falta lanzada por Paco, pero finalmente defendieron con solidez el resultado.

La jornada podría ser completa este domingo si La Cruz Villanovense logra vencer en su visita al Rayo Vallecano (12.00).