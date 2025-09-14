HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Participantes de la Vuelta a Extremadura Cadete en su edición de 2024. FExC
Ciclismo

La Vuelta a Extremadura Cadete reúne a 101 promesas

El campeón regional se decidirá tras una crono inicial en La Garrovilla y una segunda etapa con final en la subida al Castillo de Reina

R. H.

Badajoz

Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:01

La edición 2025 de la Challenge Vuelta Ciclista a Extremadura Cadete se pone en marcha los días 13 y 14 de septiembre, consolidándose como una de las pruebas más destacadas del calendario nacional en la categoría cadete masculina. Un total de 13 equipos y 101 corredores se dan cita en esta competición organizada por la Federación Extremeña de Ciclismo junto con la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de La Garrovilla, Casas de Reina y Reina.

La ronda extremeña consta de dos etapas individuales, cuyo ganador se decidirá por la suma de tiempos acumulados. La primera etapa consiste en una ontrarreloj por equipos en La Garrovilla, sobre un trazado de 13,1 kilómetros llanos con apenas 32 metros de desnivel positivo. Una jornada que premiará la coordinación y sincronización de los equipos, donde cada segundo contará para la general.

La segunda etapa se desarrolla en un recorrido exigente de 56,5 kilómetros y 842 metros de desnivel acumulado por la Campiña Sur, con salida en el majestuoso Teatro Romano de Regina y meta en alto en el Castillo de Reina. Durante la etapa, los jóvenes corredores atravesarán localidades como Ahillones, Valverde de Llerena, Fuente del Arco -con su dura subida urbana-, Reina, Trasierra, Casas de Reina y Llerena, antes de afrontar el explosivo final que promete decidir la clasificación general y los diferentes premios.

La carrera, además de definir al vencedor de la Vuelta, servirá para coronar al nuevo campeón de Extremadura cadete. Una oportunidad única para que los ciclistas más prometedores muestren su talento en una prueba que cada año gana en prestigio.

Además, la prueba de este domingo podrá seguirse en directo por streaming a través del siguiente enlace: Retransmisión en YouTube. Gracias a la colaboración de diferentes ayuntamientos y empresas privadas.

Con su inclusión en el calendario nacional de la RFEC, la Challenge Vuelta Ciclista a Extremadura Cadete se afianza como un referente para el ciclismo de base, ofreciendo a los jóvenes corredores una experiencia competitiva de máximo nivel en carreteras extremeñas.

