«La Vuelta debe volver cuanto antes a Extremadura»

Javier Guillén es algo así como el 'Jefe Infiltrado', solo que no permanece en el anonimato hasta descubrir su identidad sino que le conoce todo ... el pelotón. El director general de La Vuelta Ciclista a España, a su vez director de Unipublic –la firma que rige los designios de la ronda española–, sigue cada segundo las evoluciones de las etapas junto a una enorme caravana de cerca de 3.000 personas que recorren durante tres semanas buena parte del país. En esta entrevista con HOY se muestra encantado por el paso de La Vuelta por Extremadura y avanza que ya se trabaja en un regreso muy temprano, puede que en 2023, bien repitiendo destino o con nuevos escenarios. Licenciado en Derecho, máster en práctica jurídica y asesoría de empresas, este abogado madrileño recibió la Medalla de Oro del Mérito Deportivo que concede el CSD y agradece a los extremeños el seguimiento y trato recibido, con especial cariño por el enorme ambiente en Piornal.

–El abandono de Roglic el mismo día de la primera etapa extremeña fue un mazazo para La Vuelta, pero creo que el espectáculo de la subida a Piornal ha ejercido como bálsamo.

–Fue algo que hace sufrir mucho el espectáculo ciclista sobre todo, pero no podemos hacer una lectura derrotista ni catastrofista porque, aunque necesitamos a Roglic en carrera, son cosas que pasan. Desde la organización le deseamos una pronta recuperación. La carrera debe continuar y lo ha hecho con el mismo espectáculo. La etapa con final en Tentudía tuvo el final que esperábamos y dimos a conocer un nuevo sitio y la etapa de Piornal fue incluso mejor, con grandes estrategias de los equipos, una etapa muy dura, emocionante y con un gran ganador.

–En lo meramente deportivo, el asalto de algún español (Enric Mas, Ayuso, Carlos Rodríguez o Supermán López) al liderato de Evenepoel centra el interés e imagino que también para ustedes pensando en el futuro; aquello de la búsqueda de un talento español que atraiga audiencia.

–¡No, no! La Vuelta es una carrera española y el ciclismo español necesita españoles, pero nosotros lo que queremos es a los mejores, y si entre ellos hay algún español, mejor. No nos fijamos en eso. Evenepoel es un líder sólido y tenemos una bonita batalla entre españoles por detrás, Ayuso y Supermán, Carlos Rodríguez..., pero no sería justo que estuviéramos pendientes de uno de ellos. Sí es verdad que España necesita un referente, pero hay ciclistas como Enric Mas o Ayuso que están creciendo mucho.

–¿Qué balance hace del paso de La Vuelta por las dos etapas extremeñas?

–Un balance deportivo extraordinario. Con la Junta de Extremadura llegamos al acuerdo de que queremos una propuesta deportiva potente además de unos escenarios paisajísticos espectaculares. Al final, el ciclismo se desarrolla en entornos de vía pública y buscamos los mejores entornos. Además, tengo que dar las gracias al público extremeño porque la respuesta ha sido brutal, tanto en Tentudía como en la segunda etapa el paso por los pueblos volcados y la subida a Piornal, que fue una auténtica fiesta además coincidiendo con el Día de Extremadura. Me quedo con esa imagen de la subida abarrotada de gente.

–¿Se puede decir que la organización se marcha satisfecha con nuestra comunidad?

–Nos vamos contentísimos, muy satisfechos y muy muy agradecidos. Con ganas de volver y pensar cómo hacerlo, si repetir lo que ya hemos hecho o pensar en alternativas, siempre en la línea de que la propuesta deportiva sea potente. En Extremadura hay territorio para ir a grandes ciudades, para buscar altos nuevos o volver a los ya hechos, etc. Las claves que buscamos las encontramos.

–Sí, porque le he escuchado decir que La Vuelta vino a Extremadura para quedarse. ¿Hay contactos ya con las instituciones sobre la edición de 2023?, ¿le gustaría que pasara más veces por aquí?

–Contactos hay permanentemente. Cuando La Vuelta dice que venimos para quedarnos es porque queremos una continuidad, lo que pasa es que a veces las continuidades no pueden ser de todos los años. Lo que sí digo es que La Vuelta debe volver cuanto antes a Extremadura. La relación ya está hecha y no es cuestión de montar reuniones oficiales. La relación es muy fluida y existe interés por ambas partes. ¿Cómo haremos el recorrido de 2023? Eso ya lo veremos en enero, pero si la Junta, o Extremadura, no está en el 2023 lo intentaríamos en el 2024 porque eso significa que hemos venido para quedarnos de una forma continuada y que no tengamos que estar todo el tiempo que estuvimos sin venir como ocurrió hace dos años cuando regresamos.

–Me habla de repetir escenarios o bien buscar alternativas nuevas.

–A mí me gusta mucho buscar nuevos escenarios porque eso pone en valor la riqueza de los territorios, pero también se pueden hacer variaciones sobre aquellos en los que ya estamos. Piornal, por ejemplo, da muchísimo juego porque es un puerto con muchas vertientes. Se puede intentar venir desde otra comunidad o..., ¿por qué no intentar hacer algo por La Raya y unir Extremadura con Portugal? O volver a Villuercas como el año pasado con alguna variable. Tampoco tiene que ser en alto porque Extremadura tiene pueblos y ciudades maravillosos. Hay opciones y las estamos trabajando. Ya veremos qué depara la próxima visita.

–Se asemejan ustedes a los localizadores y directores de las películas...

–Jaja, es verdad. Recibimos información y la ponemos en valor. En el caso del Monasterio de Tentudía me llegó del presidente del Senado, que es de por allí y forofo del ciclismo, y me contó que sería interesante. Me pareció muy bonita su historia y nosotros queremos contar historias. En Villuercas, por ejemplo, estuvimos esperando a que fuera asfaltado.

–¿Cuáles son las grandes cifras de inversión y retorno respecto a esta comunidad? No sé si es correcta la cifra de 120.000 euros de patrocinio por parte de la Junta.

–Está en esos entornos la inversión, poco más o poco menos. En cuanto al retorno, imagina unos 600.000 euros cada día las casi 3.000 personas que viajamos en la caravana. Y otro punto, ¿cuánto cuesta la promoción que se ha hecho en TVE estos días?. Eso es impagable. Estamos en 180 países, tres horas de retransmisión muy cuidada con imágenes que atienden a lo deportivo pero también al paisaje. Se hace una localización antes y se busca la iglesia, el pantano, la plaza, el pueblo... Esa es la magia. Ese retorno no te puedo dar cifras porque sería impagable. Hay que agradecer a la Junta y demás instituciones la inversión, pero creo que es muy rentable.

–Se puede decir que 'sale barato' traer La Vuelta.

–¿Qué va a decir el director de La Vuelta? Yo creo que sí. No sé si barato, pero sí rentable. Es una pregunta para las instituciones públicas si merece la pena, aunque viendo el júbilo y el recibimiento de la gente seguro que ellos lo aprueban.

–Por curiosidad. ¿Cómo se las han arreglado para las pernoctaciones de casi 3.000 personas?

–Como pudimos, lógicamente, pero hay una buena capacidad y calidad hotelera. Cáceres, Mérida, Badajoz..., nos repartimos como pudimos pero te aseguro que estuvimos muy cómodos y dormimos muy bien.