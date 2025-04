El viejo zorro caza en el desconcierto

Como el diablo, el zorro sabía en este caso más por viejo que por zorro. Rui Costa (Intermarché), que cumplirá 37 años el mes que ... viene, puso sus orejas tiesas y olió sangre fresca en el ímpetu de un Remco Evenepoel que no tiene ya otro cometido que disfrutar de la bici en la Vuelta. En una jornada que los favoritos de la general hubieran preferido ahorrarse -típico día de transición pestosa para ellos-, el portugués supo a qué movimientos debía estar primero atento y cómo y cuándo debía moverse después. No había un solo ciclista con las ideas más claras que el luso en todo el pelotón. Con los aspirantes al podio de Madrid pensando en el día de descanso de este lunes y Evenepoel de resaca por el tiovivo de emociones de viernes y sábado, en medio del desconcierto general, el veterano ciclista lo vio claro.

Entró en el corte bueno del día, patrocinado por el campeón belga, y aprovechó la vigilancia que todos los fugados hacían a la célebre figura del Soudal para coger una ventaja suficiente como para jugarse la victoria en Lekunberri. Hasta se permitió el lujo de esperar a un corredor del nivel de Lennard Kämna (Bora) después de que se saliera en una curva a dos kilómetros de meta. Esta salida de calzada le dejaba en cabeza solo con Santiago Buitrago (Bahrain) y teóricamente con un 33,3% más de opciones a la victoria. Pero cuando vio que el colombiano, con buen criterio deportivo, no le relevaba, no dudó en parar y esperar. Parecía un suicidio, pero sabía lo que hacía. El alemán llegó por detrás y no pudo aguantar el duelo de sangre fría que mantenían los otros dos. Pasó a comandar el terceto y lanzó el sprint. Cayó en la trampa. Rui Costa, que sabía que era más rápido que Buitrago si no le daba ventajas, encontró en la rueda del de Bora el rebufo justo como para alcanzar la punta de velocidad suficiente.

Así, el zorro volvió a ganar en el desconcierto. Un especialista en la disciplina. Lo ha hecho muchas veces en contextos similares. Así se impuso ni más ni menos que en un Campeonato del Mundo, hace ya diez años, ante la falta de entendimiento de Joaquín Rodríguez y Alejandro Valverde. Lo seguirá haciendo mientras la calidad siga instalada en sus piernas.

Buitrago, peligroso

Evenepoel rindió un homenaje a la afición vasca, que volvió a estar a la altura durante toda la jornada. Se negó a que la jornada transcurriera sin alma y removió un árbol que ya venía maduro de dos días infernales en Pirineos. Su movimiento evitó que atrás se durmiera la siesta. Eso y la valiente filtración en la escapada de Santiago Buitrago, que se encontraba a 13 minutos en la general. Jumbo-Visma sigue teniendo la carrera bajo control, pero no estaba por la labor de regalar otros ocho o diez minutos, lo que sin duda hubieran metido el belga y el colombiano a los favoritos si el conjunto neerlandés no se hubiera aplicado con más intensidad de la que hubiera deseado. Remco aprovechó la salida de Pamplona para hablar con el gran Miguel Induráin y su motivación por convertirse lo antes posible en otra leyenda del ciclismo hizo el resto. De paso, afianzó su posición en la clasificación de la montaña.

Este lunes toca día de descanso y reflexión en Santander. La traca final depende más de la pólvora que quede en los aspirantes al podio que de la dureza del recorrido que falta. No será Jumbo quien agite la carrera. No le hace falta. Tendrán que ser Ayuso (UAE), Mas (Movistar), Landa (Bahrain) o Vlasov (Bora) los que ataquen para desbaratar un podio copado íntegramente por ciclistas del equipo neerlandés.