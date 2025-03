El hombre solo contra el equipo

Tras ganar el Giro y el Tour con sus solistas, el Jumbo recupera su versión colectiva para medirse a Remco Evenepoel (Soudal) en la Vuelta ... a España, que comienza hoy en Barcelona con una contrarreloj que empieza minutos antes de las siete de la tarde. El planteamiento de la carrera es el duelo del hombre solo contra el equipo, clásico en la historia del deporte. En este caso, sin embargo, la fuerza colectiva no se organiza para tratar de derrotar a un adversario superior, como suele ser habitual, sino que el Jumbo elige ese esquema de carrera pese a contar en sus filas con Primoz Roglic y Jonas Vingegaard, ganadores en Italia y Francia respectivamente. El reparto de papeles en el equipo neerlandés definirá el curso de carrera, sobre todo el protagonismo que decida asumir el danés.

Si el ganador del Tour corre para imponerse el 17 de septiembre en Madrid, suyo es el favoritismo. Si, por el contrario, busca ayudar a Roglic para anotarse su cuarta Vuelta y lograr el récord de victorias, la carrera se puede abrir ya que un duelo entre el esloveno y Evenepoel se antoja más parejo. Como siempre, la carretera será la que establezca la verdad.

Junto a los tres favoritos figura Juan Ayuso (UAE), tercero la edición pasada, con 19 años. El alicantino aspira al podio. Llega avalado por sus tres victorias esta temporada, las tres del World Tour, en Suiza y Romandía. También corre la Vuelta Geraint Thomas (Ineos), tras su dura derrota en el Giro en la crono del penúltimo día a manos de Roglic. La categoría del galés está fuera de toda duda.

El resto corre por una plaza en el podio, que dependerá de la circunstancias. Enric Mas (Movistar) fue segundo el año pasado y se presenta en Barcelona con la necesidad de dar la vuelta a una temporada cruzada por la caída en la primera etapa del Tour. Hace un año se rehizo con clase de su desastre en Francia y subió al podio en Madrid.

La Vuelta cuenta con un cartel de campanillas, donde también destacan Joao Almeida (UAE), Alexandr Vlasov (Bora), Thymen Arensman (Ineos), Mikel Landa (Bahrain), Sergio Higuita (Bora), Romain Bardet (DSM), Jay Vine (UAE), Santiago Buitrago, Lennard Kämna (Bora), Hugh Carthy (EF) o Egan Bernal (Ineos). Fuera de la lucha por la general, la presencia de Filippo Ganna (Ineos) también es un lujo para la carrera.

«Sé a lo que me enfrento»

«Me entreno un montón en España y me gustan las características de las carreteras aquí. Siempre son brutales e invitan a correr. Me enfrento a los mejores corredores de grandes vueltas de los últimos meses. El objetivo son las victorias de etapa y estar en el podio de Madrid. Es difícil decir que quieres ganar una gran vuelta, porque pueden pasar muchas cosas en cualquier momento, como ya he podido experimentar. Si lograra tres o cuatro victorias de etapa y acabara 12º en la general, la seguiría considerando una buena Vuelta. He hecho el reconocimiento de diversas etapas a ritmo de carrera, especialmente en el Angliru, así que sé a lo que me enfrento», destaca Remco Evenepoel.

«No vamos a correr el uno contra el otro. Trabajamos muy bien juntos y el objetivo es ganar. Tengo grandes recuerdos de la Vuelta. Fue mi primera gran vuelta en 2020 y fue un debut increíble para mí, ayudando a Primoz a ganar», adelanta Vingegaard sobre su cohabitación con Roglic.

El esloveno -ganador de todas sus carreras de este año, Tirreno, Volta, Giro y Vuelta a Burgos- añade: «La Vuelta es una carrera divertida, siempre con muchos finales interesantes y acción desde el inicio. No tenemos que esperar a la última semana».

Juan Ayuso espera «disfrutar de la carrera que el año pasado se convirtió en un sueño cumplido». «Hacer podio te da pie a soñar un poco más alto. Aunque con la participación que hay este año es mucho más complicado, para eso corremos y entrenamos», agrega.

Geraint Thomas explica que hacer Giro y Vuelta se debe a que está en la parte final de su carrera y «es el momento de probar cosas nuevas». La crono por equipo empezará a colocar las piezas, pero habrá que esperar para intuir la estrategia del Jumbo para suceder en el palmarés a Evenepoel y lograr para su equipo un triplete inédito el mismo año Giro-Tour-Vuelta.