La Vera acoge el Training Camp Norte de Extremadura

La comarca de La Vera acoge, por tercer año consecutivo, el Training Camp Norte de Extremadura XCO, un campus de tecnificación en bicicleta de montaña que reune a jóvenes ciclistas procedentes de toda la geografía española. Tras unas semanas especialmente difíciles en la zona debido a los recientes incendios forestales, este evento deportivo contribuirá a devolver la normalidad a un entorno natural privilegiado, ideal para la práctica del ciclismo de montaña.

Del 1 al 5 de septiembre, Jaraíz de la Vera vuelve a ser el epicentro de la acción, con el circuito del Cerro de las Cabezas como núcleo principal de actividad y con toda la riqueza paisajística y deportiva de la comarca como escenario para el desarrollo del campus.

Una treintena de jóvenes corredores darán vida a esta edición, que contará con la participación del actual campeón de España cadete, el canario Pablo Rodríguez Romo, así como de otros ciclistas destacados a nivel nacional. Cabe subrayar además el notable incremento de la participación femenina, que este año duplica la registrada en la edición anterior.

El Training Camp Norte de Extremadura XCO está organizado por las empresas cacereñas Try It y Deporte de Nada y Naturaleza, junto con Carlos Cobos, corredor del Movistar Gravel Squad y responsable de Tecnificación de la Federación Extremeña de Ciclismo, además del equipo extremeño Kazajoz Team.

El campus contará también con la presencia de dos referentes del proyecto XCO extremeño Kazajoz PetroGold, los ciclistas Juan Luis Pérez y Lucía Gómez, quienes acompañarán y guiarán a los participantes durante las jornadas de entrenamiento.

Con esta nueva edición, Extremadura consolida su posición como destino deportivo de primer nivel, especialmente para la disciplina olímpica del mountain bike (MTB).

