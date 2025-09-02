HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Participantes de la pasada edición del campus por una de las localidades de La Vera. KAZAJOZ TEAM
MTB

La Vera acoge el Training Camp Norte de Extremadura

El campus de tecnificación en bicicleta de montaña reunirá a jóvenes ciclistas de toda la geografía española

R. H.

Badajoz

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:46

La comarca de La Vera acoge, por tercer año consecutivo, el Training Camp Norte de Extremadura XCO, un campus de tecnificación en bicicleta de montaña que reune a jóvenes ciclistas procedentes de toda la geografía española. Tras unas semanas especialmente difíciles en la zona debido a los recientes incendios forestales, este evento deportivo contribuirá a devolver la normalidad a un entorno natural privilegiado, ideal para la práctica del ciclismo de montaña.

Del 1 al 5 de septiembre, Jaraíz de la Vera vuelve a ser el epicentro de la acción, con el circuito del Cerro de las Cabezas como núcleo principal de actividad y con toda la riqueza paisajística y deportiva de la comarca como escenario para el desarrollo del campus.

Una treintena de jóvenes corredores darán vida a esta edición, que contará con la participación del actual campeón de España cadete, el canario Pablo Rodríguez Romo, así como de otros ciclistas destacados a nivel nacional. Cabe subrayar además el notable incremento de la participación femenina, que este año duplica la registrada en la edición anterior.

El Training Camp Norte de Extremadura XCO está organizado por las empresas cacereñas Try It y Deporte de Nada y Naturaleza, junto con Carlos Cobos, corredor del Movistar Gravel Squad y responsable de Tecnificación de la Federación Extremeña de Ciclismo, además del equipo extremeño Kazajoz Team.

El campus contará también con la presencia de dos referentes del proyecto XCO extremeño Kazajoz PetroGold, los ciclistas Juan Luis Pérez y Lucía Gómez, quienes acompañarán y guiarán a los participantes durante las jornadas de entrenamiento.

Con esta nueva edición, Extremadura consolida su posición como destino deportivo de primer nivel, especialmente para la disciplina olímpica del mountain bike (MTB).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Víctor Píriz dimite como secretario general de la Consejería de Economía para trabajar en la privada
  2. 2

    Mérida instala un nuevo radar de tráfico en la avenida Reina Sofía
  3. 3 Herida una mujer tras ser atropellada en la calle Corte de Peleas en Badajoz
  4. 4

    Guardiola cambia al completo Gestión Forestal tras la salida de Higuero
  5. 5 Jorge Rey alerta sobre un fenómeno inusual que marcará el tiempo en otoño de 2025
  6. 6 Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  7. 7 Intervenidos en Badajoz más de dos kilos de droga ocultos en una rueda de repuesto
  8. 8 La Policía Local se incauta de mil kilos de fruta en el mercadillo del domingo
  9. 9 Preocupación en la calle Hernán Cortés de Cáceres por los objetos lanzados desde un edificio
  10. 10 Un hombre encapuchado atraca una tienda de Olivenza y se lleva 530 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Vera acoge el Training Camp Norte de Extremadura

La Vera acoge el Training Camp Norte de Extremadura