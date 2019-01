Ciclismo El último Tour del Sky y las grandes cuestiones de la temporada 2019 Chris Froome, durante la última edición del Giro de Italia. / Luk Benies (Afp) El Tour Down Under dará el martes el pistoletazo de salida al nuevo curso del WorldTour JEAN MONTOIS (COLPISA/AFP) PARÍS Lunes, 14 enero 2019, 18:33

La temporada 2019 del WorldTour, la máxima categoría del ciclismo, comienza este martes con el Tour Down Under y concluirá a finales de octubre en China. En medio, las grandes citas europeas y el Tour de Francia, al que Chris Froome acudirá por última vez con los colores del Sky.

A la búsqueda de un comprador, la estructura deportiva creada bajo el patrocinio del poderoso conglomerado de medios Sky, que concluirá su vinculación a finales de 2019, presenta más incógnitas que los años anteriores. Una vez más su gran objetivo será el Tour, en el que contará con sus dos grandes líderes en la salida, en Bruselas el 6 de julio, Geraint Thomas (ganador en 2018) y Froome, que buscará su histórica quinta corona. A priori serán los dos grandes favoritos para vencer en los Campos Elíseos. Habrá que ver si los factores que permitieron extender su dominio el año pasado (meteorología favorable o caída de otros favoritos, como Nibali y Porte) continúan en la próxima edición, marcada por su perfil montañoso.

La nueva generación de velocistas toma el relevo. Los alemanes Marcel Kittel, en dificultades en su primer año con Katusha, y André Greipel, y el británico Mark Cavendish, débil por enfermedad, han dejado su plaza al colombiano Fernando Gaviria y al holandés Dylan Groenewegen, ambos ganadores de dos etapas en el Tour. Pero no han marcado un dominio tan acentuado como sus predecesores lo hicieron en un pasado reciente. Entre sus rivales, el italiano Elia Viviani y sus 18 victorias, cuatro en el Giro y tres en la Vuelta, a la espera de levantar los brazos por primera vez en el Tour.

El reto pendiente de Sagan

Más de 100 victorias en su carrera pero solo dos 'monumentos' (Vuelta a Flandres y París-Roubaix). Cerca de los 29 años, el eslovaco Peter Sagan, la estrella mediática del pelotón, busca todavía ganar la Milán-San Remo, tras haber logrado varias plazas de honor. El año pasado el triple campeón del mundo cedió ante el italiano Vincenzo Nibali, que se llevó la 'Classicissima', primera gran clásica de la temporada. La via Roma, en San Remo, a la que se llegará el 23 de marzo, está subrayada en el calendario del eslovaco, que este año puede batir el récord de maillots verdes (regularidad) en el Tour, donde aspira al séptimo. También competirá por su cuarto Mundial, en septiembre en Yorkshire. Mientras, Sagan no abandona el espectáculo. Esta semana se presentó al Tour Down Under con uno de sus espectaculares bigotes, que provoca la risa de Froome, al compararlo con el protagonista de la película 'Borat'.

De nuevo una gran nación en el pelotón, Colombia aspira de nuevo a las cuotas más altas, las que nunca ha alcanzado, el triunfo en el Tour de Francia y en el Mundial. Nairo Quintana no abandona sus sueño de ganar la 'Grande Boucle', satisfecho del perfil muy montañoso del próximo recorrido. Además destacan Egan Bernal, de 22 años y la gran apuesta de futuro del Sky -ha firmado por cinco temporadas-, y Miguel Ángel López, ya presente en los podios del Giro y de la Vuelta.