Roglic y Juan Ayuso abandonan el Tour de Francia

Alain Mateos Viernes, 12 de julio 2024, 12:25 | Actualizado 16:34h.

Las aventuras de Primoz Roglic y Juan Ayuso en el Tour de Francia llegan a su fin tras semana y media de aventura. La caída sufrida por el esloveno este jueves a pocos kilómetros de meta, donde acabó fuertemente magullado, sumada a la del día anterior en el descenso del Font de Cere, han terminado por arruinar sus aspiraciones. Ayer se dejó más de dos minutos y medio con sus rivales de la general y tras ser examinado por los doctores del Red Bull-Bora, su equipo ha concluido que lo mejor es retirar al veterano ciclista de la ronda gala. Es la misma decisión que ha tomado el UAE Team Emirates con Ayuso, enfermo tras dar positivo en Covid.

En el caso de Roglic, su equipo ha explicado en redes sociales que fue «examinado minuciosamente por nuestro equipo médico después de la etapa de ayer y nuevamente esta mañana. Se ha tomado la decisión de que no será titular hoy, para centrarse en los próximos objetivos». A Roglic le persigue la mala suerte en el Tour, la única gran vuelta por etapas que no ha ganado. El esloveno de 34 años ya había dado con sus huesos en el suelo, y en concreto con el mismo hombro, en el Dauphiné, y no termina de eludir su reputación de corredor proclive a caerse, después de su tardía llegada al ciclismo tras sus inicios en saltos de esquí.

El miércoles perdió la bici cuando perseguía a Evenepoel en el descenso del Font de Cere, el último puerto antes de la llegada a meta. Perdió casi un minuto en meta con Pogacar y Vingegaard, y unos 30 segundos con Evenepoel, pero fue reajustado su tiempo en una polémica decisión de la organización, por producirse la caída dentro de los kilómetros finales protegidos de la etapa. Ayer volvió a caerse y no pudo esquivar al kazajo Alexey Lutsenko, que provocó la caída de varios corredores al irse él a su vez al suelo al golpear un bordillo. Esta vez, llegó en peores condiciones a la meta, incompatibles con la máxima exigencia que exige cualquier carrera del ciclismo profesional.

De esta manera, el Tour pierde a una de sus cuatro grandes estrellas. Roglic luchaba junto a Remco Evenepoel por ser el primer aspirante a llevarse la ronda gala en caso de que Pogacar o Vingegaard pinchasen en sus objetivos. Pero no podrá ser.

Con el abandono de Roglic, los tres grandes favoritos se distancian y mucho del resto de líderes, y el podium puede quedar visto para sentencia. El cuarto, Joao Almeida está a casi tres minutos de Vingegaard que, actualmente, ocupa la tercera plaza. Los españoles Carlos Rodríguez (5º a 4:40) y Mikel Landa (6º a 5:38) son los otros aspirantes al podio.

Juan Ayuso

En el caso del ciclista del UAE, Juan Ayuso, «se sintió mal durante la etapa 12 y lamentablemente los síntomas empeoraron durante la noche. Clínicamente tuvo el alta para tomar la salida, sin embargo sus sensaciones sobre la moto no fueron buenas y se retiró de la carrera, ahora regresará a casa para descansar y seguir con un seguimiento», según comentó Adrian Rotunno, médico del equipo. Con su baja, Almeida y Yates se quedan como principales gregarios del líder de la general, Pogacar.