Jornada de descanso Landa: «Ha sido otro golpe duro; toca remontar» Mikel Landa, durante una etapa del Tour. / Marco Bertorello (Efe) «Habrá que pelear alguna etapa y tratar de reengancharme como sea a la general», señala el ciclista alavés tras la caída que sufrió camino de Albi EFE Cahuzac sur Vère Martes, 16 julio 2019, 12:42

El alavés Mikel Landa (Movistar), con más dolor mental que físico tras la caída del lunes camino de Albi, pasa el día de descanso «con pena», pero convencido de que aún puede tener opciones. «Llega la montaña y queda mucho Tour».

«Me levantó con más dolor, pero la caída no fue nada, un golpe en el brazo, pero no es importante. De ánimo estoy peor, ha sido otro golpe duro. Toca remontar, queda mucho y habrá que pensar en lo que queda», ha señalado el ciclista alavés en Cahuzac sur Vère, lugar de descanso del Movistar.

Castigado por repetidas caídas, Landa se preguntó después de la etapa de ayer, «¿por qué a mí?», pero decidió «no darle más vueltas y seguir adelante».

Landa ha dicho no saber cómo plantear el Tour a partir de ahora. «Habrá que pelear alguna etapa y tratar de reengancharme como sea a la general. Llegan los Pirineos, que siempre me motivan más. Ahora necesito mi tiempo de silencio, estar tranquilo, que me dejen en paz. Y espero que cambie la suerte».

En busca de la heroica

A 4:15 del líder en la general, Landa espera tener menos control de los rivales y poder hacer algo «heroico» para remontar posiciones. «La estrategia será importante, siguen quedando un buen número de favoritos, unos más importantes que otros. Corredores como Fuglsang harán movimientos que influyan. Ojalá me dejen margen para la heroica, pero es difícil porque en el Tour desde el décimo puesto se pelean mucho las posiciones».

El ciclista alavés ha admitido frustración y rabia por su percance. Serio, un tanto abatido, ha comparecido ante la prensa en el hotel de su equipo. «Venía bien al Tour y ayer la carrera marchaba perfecta para el equipo y nos podíamos acercar al objetivo. Al final llegó la caída, se juntó todo. En dos días se me pasará, todo necesita su tiempo». No obstante, Landa ha precisado que aún no se da por vencido. «Físicamente estoy bien, no tengo nada grave, y queda mucho Tour. Estoy con pena, pero hay etapas para hacer cosas».

Sobre el liderato de Alaphilippe, Landa no apuesta por la permanencia del francés con el maillot amarillo. «Mirando el historial parece imposible que pase los grandes puertos».