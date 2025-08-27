El Tany Nature triunfa en Casar de Cáceres

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:01 Comenta Compartir

Este fin de semana se ha celebrado el tradicional circuito urbano en Casar de Cáceres, donde el ciclista extremeño Pedro Sánchez cruzaba la meta en primer lugar tras completar las 25 vueltas al circuito de 1,6 km. Una posición que además le permitía hacerse con la victoria en la categoría Master 40. Durante todo el recorrido el equipo Tany Nature Ciclismo estuvo activo formando diferentes ataques y escapadas con los integrantes David Garrido, Daniel Sánchez, Rubén Tanco y José Antonio Urbano, entre otros. Finalmente celebró varias victorias además de la ya mencionada. Concretamente fueron sus hermanos Javier y Daniel Sánchez quienes subían al segundo y tercer cajón del podio en la categoría Master 30.