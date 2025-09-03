El Tany Nature domina el Memorial Carlos Cuadrado de Don Benito

El Tany Nature Ciclismo participó casi al completo en la 19ª edición del Memorial Carlos Cuadrado disputado en la localidad pacense de Don Benito y ... fue profeta en su tierra. Se trata, además, de la última prueba del calendario extremeño de ciclismo.

Protagonista desde el primer momento, el equipo dombenitense completó con buenos resultados las 15 vueltas del circuito urbano de 3 km donde se desarrolló la competición con la victoria absoluta y Master 30 de Javier Sánchez Cidoncha, aunque no fue la única para el Tany Nature Ciclismo.

La carrera estuvo marcada por una escapada de cuatro corredores, con Daniel Sánchez Cidoncha, José Ángel Gaspar Puerto y Rubén Tanco entre los protagonistas. Finalmente, la fuga fue neutralizada en la última vuelta. En el esprint final del grupo, Javier Sánchez hizo valer su punta velocidad consiguiendo la victoria absoluta y victoria en la categoría Master 30. En segundo lugar entró Pedro Sánchez Cidoncha, que se hizo también con la victoria Master 40. El cuarto puesto fue para José Antonio Urbano, seguido de Daniel Sánchez Cidoncha y David Garrido, quinto y sexto, respectivamente. Con este resultado, el Tany Nature Ciclismo colocó a cinco corredores entre los diez primeros puestos de meta.

Esta prueba, organizada por la Peña Ciclista Guadiana, es la última del ránking de la Federación Extremeña de Ciclismo, pero no será la última para el Tany Nature Ciclismo, que se desplazará hasta San Lorenzo de Yagüe en Soria para participar en los Campeonatos de España el fin de semana del 19 al 21 de septiembre.