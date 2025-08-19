HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Protagonismo del Tany Nature en el podio el pasado fin de semana. T. N.
CICLISMO

Regreso triunfal del Tany Nature tras el parón

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 19 de agosto 2025, 07:54

Tras un breve parón veraniego, el Tany Nature Ciclismo volvió a la competición este fin de semana logrando varias victorias en dos pruebas disputadas en Andalucía. El primer destino fue el circuito de Jerez de la Frontera para disputar el Gran Premio Beiman. Fue allí donde Javier Sánchez impuso su velocidad en el sprint consiguiendo así la victoria en la clasificación Master 30, mientras que Rubén Tanco y Joaquín Sánchez finalizaron en las posiciones 12 y 19 respectivamente. En la categoría alevín, tras completar cuatro vueltas, Álvaro Sánchez Romero subía al cajón de premiados consiguiendo un meritorio tercer puesto.

El domingo tenía lugar la 71ª edición de la Vuelta Ciclista a Carcabuey (Córdoba). Tras completar tres vueltas al selectivo circuito por tierras cordobesas, Daniel Sánchez llegaba en séptima posición, consiguiendo así la victoria en la categoría Master 30. Por su parte, Pedro Sánchez llegaba en cuarta posición de la general, lo que le valió el segundo puesto en la clasificación Master 40.

