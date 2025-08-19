El Pebetero, en la Vuelta a Castilla-La Mancha

Martes, 19 de agosto 2025, 07:54 Comenta Compartir

El Extremadura Pebetero estará presente en la primera edición de la Vuelta a Castilla-La Mancha que se celebrará del 20 al 24 de agosto. El conjunto extremeño competirá por hacer un gran papel en una carrera en la que competirán 17 equipos. En total, la prueba estará compuesta por cinco etapas, sin grandes puertos, pero 13 premios de montaña puntuables en total, la mayoría de ellos de tercera categoría, pero el perfil en su mayoría es llano y probablemente el viento sea el protagonista en más de una etapa. El Pebetero presentará en línea de salida un corredor menos de los permitidos por la organización y participará con Adrián Benito, José María Martín, Paco Fernández, Alberto Gallego, Pablo Antúnez y Pablo Leno.