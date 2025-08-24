HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CICLISMO

El Pebetero triunfa en Castilla-La Mancha

Domingo, 24 de agosto 2025, 09:52

El Extremadura Pebetero está compitiendo durante estos días en la Vuelta a Castilla-La Mancha. El equipo extremeño sigue trabajando y esforzándose para dar una gran imagen en esta cita. Ejemplo de ello ha sido José María Martín, que ha logrado la victoria en la tercera etapa de las cinco que componen esta prueba. Además, Adrián Benito ocupa el segundo puesto en la clasificación general y es primer sub-23, convirtiéndose en claro candidato a ganar esta prueba, algo que el equipo tiene como prioridad.

