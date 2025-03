El Pebetero deja en casa el triunfo de la última etapa de la Vuelta a Extremadura

Espectáculo hasta el final en el cierre de la Vuelta a Extremadura Élite y Sub-23, con un ataque en la subida a ... Feria del que salió el movimiento ganador de Adrián Benito. El gran trabajo del DL Chemicals belga por detrás consiguió mantener las diferencias para salvar el liderato de Ferre Geeraerts en la general final. El belga es el octavo corredor extranjero que inscribe su nombre en el palmarés de la carrera, el primero de su país.

La habitual actividad en los primeros kilómetros no provocó la formación de ninguna fuga antes del esprint especial de Alange, donde Antonio Fuentes (Valverde Team) pasó en primera posición. Superados los 50 primeros kilómetros, se formaba por fin un corte con Towers (Caja Rural ALEA), Grau (Natural Greatness Rali ALÉ), Ostiz (Equipo Finisher), Antunez (Extremadura), Ortega (High Level Gsport) y Otegui (Grupo Eulen Nuuk) que abrió más de 1 minuto sobre el pelotón. Pese a la ventaja, el control de DL Chemicals y el acelerón de Telco ON Clima Osés justo antes de iniciar la subida a Feria, neutralizaba el intento protagonista del día. Los navarros seleccionaron el grupo principal con el relevo de Martigues en las primeras rampas y la exhibición del líder Geeraerts (DL Chemicals) poniendo ritmo en la zona empedrada.

En el descansillo al paso por la localidad de Feria se pusieron en cabeza Harvey (Martigues), Martín (Finisher) a los que se unían con fuerza Adrián Benito (Extremadura Pebetero) e Iker Pérez (Caja Rural ALEA). Seguía el líder con el apoyo de High Level Gsport buscando controlar esa nueva fuga, que llegó a toda velocidad al último esprint especial en La Lapa. Pese a los 45 segundos que llegaban a conseguir los cuatro de cabeza, el DL Chemicals se recompuso para proseguir con la caza del grupo cabecero, con el líder prácticamente sin apoyo de compañeros. Se quedaba solo por delante Benito, mientras que Grupo Eulen y Caja Rural ALEA movían ficha por detrás dejando la fuga a solo 10 segundos.

Las dudas disparaban de nuevo la diferencia dentro de los últimos 5 kilómetros, con 50 segundos que acercaban a Benito al liderato virtual. No fue posible para él arrebatar el maillot amarillo pero sí pudo ganar en solitario, con rabia, en las calles de Los Santos de Maimona. El pelotón entró a 18 segundos con Geeraerts salvando ese liderato tan trabajado en estas tres jornadas.

Subieron al pódium el vencedor de la última etapa Adrián Benito (Extremadura Pebetero), el ganador final de la Vuelta a Extremadura, líder de las metas volantes y mejor sub-23, Ferre Geeraerts (DL Chemicals); el líder de la montaña Thys Van Looveren (DL Chemicals); el mejor extremeño Iker Pérez (Extremadura Pebetero) y el mejor equipo Martigues Payden & Rygel.

Adrián Benito: «Hoy rodábamos por las carreteras de la casa del equipo, estamos muy cerca de Zafra, y esto sin duda era una motivación extra para afrontar la última etapa. La verdad es que ya iba tocando el poder conseguir esa victoria que tanto hemos peleado y qué mejor que en la tierra del equipo. Hay mucho esfuerzo detrás, mucha dedicación. Y cuando ves que las cosas salen… Me emociona mucho. Esta victoria va por todos los compañeros, va por todo el staff. Por supuesto para mis padres, que me dan mucha caña para seguir adelante, trabajando, creyendo, apoyándome. Y por supuesto va para todas las personas que hacen todo esto posible». Benito (7 de junio de 2004) es un corredor muy espigado, 1,90 m de estatura, natural de La Zubia (Granada) y lleva tres temporadas en la estructura del Team Extremadura-Pebetero.

Ampliar El ganador de la ronda mascuñina, el belga Ferre Geeraerts, celebra el triunfo en el podio. V. E.

El belga Ferre Geeraerts se convirtió este domingo en el octavo ciclista extranjero que inscribe su nombre en el palmarés de la Vuelta Ciclista a Extremadura Élite y Sub-23, un camino que inició el danés Claus Michael Møller en 1994 y que siguieron el colombiano Juan Carlos López (2004), el portugués Nuno Marta (2007), el británico Daniel Lloyd (2008), el argentino Gustavo Ignacio Pérez (2011), el etíope Mulu Hailemichael (2022) y el francés Adrien Maire (2023). Geeraerts estrena a Bélgica, una de las potencias históricas de este deporte.

«Han sido tres días de un gran trabajo. Estoy muy agradecido a mis compañeros, que se han entregado para controlar todas las fugas y que me han apoyado en todo momento. Creo que la última jornada se ha desarrollado muy bien para nuestros intereses, la idea era tener controlada la situación en todo momento y felizmente ha sido así», comentaba un Geeraerts nacido el 1 de noviembre de 2003 y residente en la localidad de Baal que acabó segundo en las dos primeras etapas.

Un gran resultado en su segunda competición de la temporada: «De cara al final sabía que tenía que tirar y también que necesitaba dos compañeros de equipo por lo menos. Estaban muertos, pero perseveraron. Milan, Seppe, Thibaut, Liam y Thys hicieron un trabajo impresionante. De cara al final ese paso adelante por mi parte era necesario para gestionar la clasificación final. La Vuelta a Extremadura me ha gustado muchísimo. Me ha parecido una carrera muy bonita y he disfrutado muchísimo de estos días. Las subidas me iban bien, no especialmente empinadas e ideales para ritmos vivos y una alta potencia. La de este domingo era más exigente. Me ha recordado al Kapelmuur, pero más duro, más largo y más empinado».