El Pebetero confía en repetir sus éxitos en la Vuelta a Tenerife

El Extremadura Pebetero vuelve a competir este fin de semana en la Vuelta a Tenerife, donde ha obtenido importantes triunfos en el pasado y que ... tras algunos años de ausencia por la no celebración de la prueba se vuelve a disputar y el equipo regresa a la isla con la intención de reverdecer laureles. La formación extremeña espera prolongar su estado de gracia tras ganar las tres últimas vueltas disputadas.

La vuelta se celebra del 5 al 7 de septiembre con tres etapas cortas pero exigentes, donde los corredores tendrán oportunidad de diversidad en sus recorridos, con una contrarreloj individual, una etapa de montaña y una llana en circuito urbano.

La escuadra extremeña élite y sub-23, que participará con José María Martín como líder tras su triunfo final en la Vuelta a Castilla La Mancha, competirá por conseguir triunfos parciales en etapas y también en la general final y para ello a reunido a un gran equipo alrededor de su líder con David Chamorro, Paco Fernández, Pablo Antúnez, Alberto Gallego, Pablo Leno y Manuel Rodríguez.

La primera etapa es una contrarreloj corta y muy llana de solo 1,88 km que discurrirá por las calles de La Laguna. Se espera que las diferencias serán mínimas entre los favoritos, incluso pudieran ser de solo unas décimas.

La segunda jornada es la etapa reina y pese a ser muy corta, solo 34,10 km, tendrá 1.292 metros de desnivel positivo acumulado, saliendo de la playa de Punta Larga en Candelaria y teniendo la meta en La Esperanza a 1.012 metros de altura. Una etapa muy dura donde los escaladores serán los máximos favoritos a la victoria.

La tercera y última etapa se celebrará en La Laguna, en un circuito urbano al que darán varias vueltas hasta completar 34,75 km a un ritmo altísimo al ser totalmente llano. El esprint parece que será quien decida al vencedor de la última jornada.