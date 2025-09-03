HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Adrián Benito y José María Martín se felicitan por el doble éxito del Pebetero en la Vuelta a Castilla La Mancha. EXTREMADURA PEBETERO
Ciclismo

El Pebetero confía en repetir sus éxitos en la Vuelta a Tenerife

La escuadra extremeña viaja con José María Martín como líder con el objetivo de buscar triunfos parciales y el podio de la general

R. H.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:43

El Extremadura Pebetero vuelve a competir este fin de semana en la Vuelta a Tenerife, donde ha obtenido importantes triunfos en el pasado y que ... tras algunos años de ausencia por la no celebración de la prueba se vuelve a disputar y el equipo regresa a la isla con la intención de reverdecer laureles. La formación extremeña espera prolongar su estado de gracia tras ganar las tres últimas vueltas disputadas.

