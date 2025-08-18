HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

SEGUNDA FEBCICLISMO

Nico Marina brilla con el Cáceres en China

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:30

Nueva exhibición de Nico Marina en la Asian Club Cup 2025 que disputa el Cáceres durante su gira por China. El canterano extremeño volvió a ser el jugador más destacado de su equipo, liderando el ataque al firmar 31 puntos. Fueron credenciales más que suficientes para ser nombrado MVP de un partido en el que el conjunto verdinegro cosechó su tercera derrota consecutiva. El equipo que dirige Jacinto Carbajal perdió por 93-105 frente al Melbourne Tigers en el partido que cerraba el calendario de encuentros en el torneo.

